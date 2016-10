Kinder zu Sportlern machen

Der Funktionswäschespezialist CRAFT kooperiert ab sofort mit dem gemeinnützigen Verein „Kinderlachen“. Das Projekt „Jedem Kind seinen eigenen Verein“ fördert sozial benachteiligte Kinder und ermöglicht ihnen regelmäßig an sportlichen Aktivitäten teilzunehmen. Jeder Bestellung im Online-Shop http://www.craft-sports.de liegt ein Flyer bei, der auf die Aktion aufmerksam macht und zur Spende aufruft. Zusätzlich organisiert Craft für die Kinder im kommenden Sommer eine Mountainbike-Tour mit namhaften Sportlern aus der Region im oberbayrischen Inntal.



Die Motivation zu sportlichen Aktivitäten ist bei Kindern von Natur aus groß, doch um dies zu fördern fehlt in vielen Familien das Geld. Kinderlachen e.V. unterstützt seit Jahren deutschlandweit sportliche und gesundheitsfördernde Maßnahmen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Im Jahr 2012 entstand hieraus mit „Jedem Kind seinen eigenen Verein“ ein eigenes Projekt. Es unterstützt Jungen und Mädchen aus bedürftigen Familien bei der Vereinszugehörigkeit und mit dem notwendigen Sport-Equipment, damit sie regelmäßig an sportlichen Aktivitäten teilnehmen können.



Die schwedische Marke CRAFT Sportswear unterstützt Kinderlachen ab sofort. Umgesetzt wird die Maßnahme mit Hilfe des von Reich Online Services betriebenen Online-Markenshops www.craft-sports.de. Allen ausgehenden Paketsendungen liegt ein Flyer bei, der auf die Aktion aufmerksam macht und zur Spende aufruft.



„Sport und Bewegung sind ein wichtiger Ausgleich im Leben und sollten jedem zugute kommen. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, dieses Thema stärker in den Fokus zu rücken und unsere Kunden hierfür zu sensibilisieren“, erklärt Wolfgang Lagler, Marketingleiter bei CRAFT Deutschland. „Über den Sport lernen die Jungen und Mädchen Werte wie Teamgeist, Zuverlässigkeit, Disziplin und Respekt kennen. Werte, die in der Schule oder im späteren Berufsleben sehr wichtig sind.“



Rund 250 Pakete verschickt das Craft-Sports.de täglich deutschlandweit. „Bereits ein einziger Euro kann immens viel bewirken und einem Kind gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Wir leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Gesundheitsförderung, sondern stärken auch das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit der Jugendlichen“, ergänzt Christian Vosseler, Vereinsgründer von Kinderlachen e.V.



Weitere gemeinsame Aktionen sind bereits geplant. So werden CRAFT und Kinderlachen rund 15 Kinder zu einer Mountainbike-Tour einladen. Mit dabei werden namhafte Sportler aus der Szene sein, die den Jungen und Mädchen viele wertvolle Tipps zu Sportart und -gerät geben. „Kein Kind sollte sich aufgrund der finanziellen Situation seiner Familie abgehängt oder minderwertig fühlen. In jedem stecken unentdeckte Potenziale. Wir möchten dabei helfen diese zu Tage zu fördern“, so Vosseler.



Weitere Informationen gibt es unter www.craftsportswear.com sowie http://www.craft-sports.de/About-Craft/Kinderlachen/



www.facebook.com/CRAFTGermany









Über die Reich Online Services GmbH

CRAFT entwickelt und produziert seit 1977 funktionelle Bekleidung für den anspruchsvollen Sportler. Der Spezialist für technische Sportbekleidung wurde im schwedischen Borås gegründet - dort ist auch heute noch der Sitz der Marke. Bekannt wurde CRAFT als Pionier in Sachen Funktionswäsche und zählt heute zu den weltweit führenden Marken im Bereich technischer Sportbekleidung. Neben der so genannten 'ersten Lage', die direkt auf der Haut getragen wird, hat CRAFT anspruchsvolle Bekleidung für die Sportarten Rad, Running, Cross-Country und Outdoor im Programm. Als Ausrüster zahlreicher Nationalmannschaften, Teams und Athleten profitiert CRAFT vom Feedback der Sportler, die in die Entwicklung eingebunden sind.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren