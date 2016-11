System-Geschosswohnungsbau: Serielles Bauen serienreif

„Die Zukunft des Neubaus liegt nicht mehr auf der Baustelle“: Individuelle, kostengünstige und gleichzeitig hochwertige Serienfertigung nach Hightech-Maßstäben ist mit den Methoden des Fertigbaus im Geschosswohnungsbau schon heute möglich. Und es wird gemacht. Spezialisten aus der Fertigbaubranche haben sich dem Thema im Regnauer Expertenmeeting „Serielles Bauen serienreif“ gewidmet.



„Wenn Megastädte wie Singapur bereits darüber diskutieren, konventionelles Bauen in der City zu verbieten, ist es definitiv auch hierzulande an der Zeit, die Diskussion über Vorfertigung außerhalb der Baustelle anzustoßen.“ Mit diesen Worten leitete Johannes Schwörer, Präsident Deutscher Fertigbau e.V., das Regnauer Expertenmeeting zum Thema „serielles Bauen serienreif“ ein. Energiewende, Industriestandards, Fertigung 4.0 live erleben: Solche Gesichtspunkte standen im Mittelpunkt der Vorträge, unter denen Spezialisten aus Forschung und Praxis den „System-Geschosswohnungsbau“ und Lösungswege in Theorie und Praxis aufzeigten.



Prof. Dr.-Ing Stefan Winter, Technische Universität München, führte vor, wie vielfältig, variantenreich und gleichzeitig effizient qualitativ hochwertiger System-Geschosswohnungsbau von heute ist, und forderte: „Wir brauchen Industriestandards.“ Dass und wie diese in ausgewählter zeitgemäßer Architektur schon jetzt umgesetzt werden, zeigte sein Blick auf den Status und das Ziel des Forschungsprojekts „Bauen mit Weitblick“. Im Rahmen dieses mit Mitteln der Forschungsinitiative „Zukunft Bau“ des Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung geförderten Projekts werden derzeit serielle Bauvorhaben von Regnauer Fertigbau wissenschaftlich begleitet.



Großserienpreise für individuelle Mehrgeschosser



Entsprechend dem Credo, dass Fertigbau von heute einen systematischen, ganzheitlichen Ansatz für den gesamten Planungsprozess verfolgt, untersuchte Josef Haas, Geschäftsführer Kampa, Fertigbau heute, die Themen integrale Planung und flexible Plattformsystematik bzw. Baukästen für vorgefertigte Bauelemente und Standardisierung sowie Energieeffizienz.



Darüber hinaus präsentierte er eine Konzeptlösung, die die mittelständischen Unternehmen Regnauer, Baufritz, ELK Häuser, Fingerhaus, Haas, Huber & Sohn, Kampa, SchwörerHaus sowie WeberHaus in gemeinsamer Zusammenarbeit entwickelt haben. Ein darauf basierender Baukörper kann in Länge, Tiefe und Höhe individuell sowie energetisch optimiert gestaltet werden. Dies ermöglicht unterschiedliche Grundrisse und Wohnungsvarianten von Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sowie verschiedene Gebäudetypologien, Fassaden und herstellerspezifische Konstruktionsweisen. Dort, wo Wiederholung sinnvoll ist, etwa beim Sanitärkern, nutzt das Konzept die Stärken der Vorfertigung durch Verlagerung der technischen Gebäudeausstattung in die Fabrik gezielt aus. Somit kann der daraus resultierende individuelle Mehrgeschosser in serieller, hochwertiger Holzbauweise zügig und zu Großserienpreisen errichtet werden.



Effizientes Bauen rechnet sich



„In vier Jahren sind 65 Prozent der Gebäude, die wir jetzt erstellen, nicht mehr auf dem Stand der Technik“, warnte Haas im Hinblick auf die derzeitige Baukultur und stellte positive Gegenbeispiele energetisch wie wirtschaftlich zukunftsgerichteter serieller Architektur vor. Darüber hinaus rechnete er das energetische und wirtschaftliche Renditepotenzial jener seriell produzierten Geschosswohnungsbauten vor. So führe Effizienz in der Planung zu bis zu 7 Prozent Einsparung, Time to Market zu bis zu acht Monaten Zeitersparnis bis zum Einzug und damit zusätzlichen Mieteinnahmen, Tilgungszuschüsse KfW-40 Plus zu einem Zusatzbonus von aktuell bis zu 15.000 Euro pro Wohneinheit, zählte er diverse Beispiele auf.



Die Zukunft kann kommen



„Die Zukunft kann kommen“: Mit seinem unter diesem Titel angekündigten Vortrag leitete Dipl.-Ing. Michael Regnauer, Geschäftsführer der Regnauer Unternehmensgruppe, schließlich des Ausklang des Expertenmeetings ein. Regnauers Referat widmete sich der Praxis des Fertigbaus sowie der Herausforderung, intelligente Pläne in gebaute Realität zu verwandeln und warf einen Blick auf optimierte Prozesse, Konzepte der Industrie 4.0 und verschiedene zielführende Vergabeverfahren.



Im Anschluss führte der Gastgeber Bauherren und Architekten noch bildlich vor, wie sie aus der Konzeptlösung mit wenigen Mausklicks am Computer künftig verschiedene Grundriss- und Gebäudevarianten wählen bzw. kombinieren und konfigurieren können. Auf dieser bereits durchdachten Grundlage lasse sich Architektur maßschneidern, individuell designen und bis zu fünf Geschossen wirtschaftlich sinnvoll gestalten, zog er Bilanz und erklärte: „Serielle Fertigung setzt neue Qualitäts- und Kostenstandards, ohne der Kreativität der Architektur bzw. den Architekten Grenzen zu setzen.“ Wie dies in der Produktionsrealität tatsächlich umgesetzt wird, erfuhren die Gäste im Anschluss selbst. Mehrere Techniker von Regnauer Fertigbau führten sie durch die Hightech Fertigung von Regnauer, in der Produktion 4.0 schon heute täglich gelebt wird.

Regnauer Hausbau GmbH & Co.KG

Regnauer Fertigbau ist ein bundesweit führender Anbieter von Busi-ness-Gebäuden. Das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen zeigt seine Kompetenz in der schlüsselfertigen Erstellung vitaler Ge-bäude, die durch Ästhetik, Energieoptimierung und den Werkstoff Holz einen strategischen Erfolgsfaktor der Unternehmensentwicklung und -planung darstellen. Die nachhaltige Erstellung im Holzfertig-bau, der Reputationsgewinn durch Holzbau sowie Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern stehen für Unternehmer Michael Regnauer an erster Stelle. Das vor 85 Jahren gegründete Unternehmen in Seebruck, Chiemsee, setzt mit 240 Mit-arbeitern rund 40 Mio. Euro (2014) um. 2011 erhielt das Unterneh-men für seine Silence-Holzbalkendecke den Bundesinnovationspreis für hörbar besseres Wohnen und Arbeiten.

