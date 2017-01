Region begrüßt Förderzusage des Landes für regionale Wohnraumstudie

„Wir freuen uns über die Förderung eines wichtigen Bausteines im Rahmen unserer gemeinsamen Wohnraum-Allianz", verkündete Verbandsdirektor Gerd Hager heute (10.01.) nach einer entsprechenden Mitteilung aus dem baden-württembergischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Das Land werde eine Studie mitfinanzieren, in der durch eine repräsentative Umfrage die Wohnverhältnisse, umgebende Infrastruktur sowie Umzugsabsichten in der Region Mittlerer Oberrhein erhoben werden soll. Hintergrund ist die zunehmende Nachfrage nach Wohnraum in Verbindung mit einem angespannten Wohnungsmarkt, innerhalb des Oberzentrums Karlsruhe, aber auch weit in die Region hinaus. In vielen Kommunen mit guter ÖPNV-Anbindung würden seit Jahren die Einwohnerzahlen steigen. „Damit wir unsere künftige Siedlungsentwicklung am tatsächlichen Bedarf orientieren können, brauchen wir Transparenz bei der Nachfrage", erklärte Hager.



Diese Erkenntnisse sollen nicht nur allen Kommunen in der Region als Entscheidungshilfe bei der Wohnraumentwicklung dienen, sondern auch anderen Regionen im Land. Das sei laut Hager ganz im Sinne der Wohnraum-Allianz des Landes, in der seit Sommer 2016 Vertreter aus der Wohnungswirtschaft, der kommunalen Spitzenverbände, der Landtagsfraktionen, der Kreditwirtschaft und des Natur- und Umweltschutzes, in vier Arbeitsgruppen Leitlinien für den Wohnungsbau bearbeiten. Themenfelder sind Finanzierung und Förderung, Bauplanungsrecht einschließlich Flächengewinnung, Bauordnungsrecht sowie Miet- und Wohnungsrecht. Der Regionalverband Mittlerer Oberrhein beteiligt sich an der Erarbeitung der Leitlinien, indem er seine Erfahrungen aus der räumlichen Steuerung von Wohnbauflächen einbringt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren