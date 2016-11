Handelsmonitor Oberrhein startet mit Vollerhebung des Einzelhandels

Im Rahmen der Fortschreibung des deutsch-französischen Handelsmonitors wurde eine erneute Vollerhebung des Einzelhandels am Oberrhein gestartet. Damit wird ein Vergleich der Entwicklung des Ladenbestands in einem Zeitraum von einer Dekade ermöglicht. Auf dieser Grundlage soll die Steuerungswirkung der Landes- und Regionalplanung zum großflächigen Einzelhandel untersucht werden. Hierzu wurde in seiner Sitzung gestern (23.11.2016) der Planungsausschuss des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein informiert.



„Handel ist Wandel. Mit dem zeitlichen Längsschnittvergleich gewinnen wir Erkenntnisse über die dynamischen Veränderungen der Einzelhandelslandschaft in unserer Region", erläuterte Verbandsdirektor Gerd Hager.



In dem rund 6.200 km2 großen Projektgebiet zwischen Waghäusel und Badenweiler mit rund 2,1 Millionen Einwohnern wird von der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) zwischen Mitte November 2016 und Februar 2017 der gesamte Einzelbestand erhoben. Dabei werden Indikatoren wie Standort, Sortimente und Verkaufsflächen erfasst. Diese Daten sollen anschließend mit denen aus der Erhebung von 2007 verknüpft werden.



„Der Handelsmonitor Oberrhein ist ein bundesweit beispielhaftes Projekt, das im Sinne einer laufenden Raumbeobachtung die Einzelhandelsentwicklung in einem größeren Raum detailliert beleuchtet. Damit wird erstmals in Baden-Württemberg evaluiert, in welchem Umfang die raumordnerischen Steuerungsvorgaben zum Einzelhandel ihre Ziele tatsächlich erreichen", so Hager.



Auch für die Einzelhändler und die Städte und Gemeinden wird die Studie wichtige Erkenntnisse zur strategischen Unternehmensführung bzw. kommunalen Einzelhandelsentwicklung liefern.



Das Projekt Handelsmonitor Oberrhein wird vom Land Baden-Württemberg finanziell gefördert und steht unter Federführung des Regionalverbands Mittlerer Oberrhein. Als weitere Projektpartner beteiligen sich unter anderem die Industrie- und Handelskammern Karlsruhe und Südlicher Oberrhein, der Regionalverband Südlicher Oberrhein, die Stadt Freiburg sowie die Handelsverbände Nord- und Südbaden.



Das Land Baden-Württemberg und die Regionalverbände steuern die Ansiedlung von raumbedeutsamen Einzelhandelsvorhaben. Diese raumordnerische Steuerung mit ihren beiden wesentlichen Zielen (lebendige Zentren, flächendeckende Versorgung) ist in den vergangenen Jahren verschiedenen Einwendungen begegnet. Hierzu laufen verschiedene Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen die BRD. Beanstandet wird, dass die raumordnerische Steuerung von Einzelhandelsansiedlungen die Niederlassungsfreiheit einschränken würde. Insbesondere der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westphalen und die Regionalpläne Stuttgart und Mittlerer Oberrhein sind aufgeführt. Zudem wandeln sich die Verhältnisse in den Regionen (Migration, Demografie) und im Einzelhandel (Internethandel, Vergrößerung der Verkaufsflächen, Filialisierung) beständig. Deshalb besteht ein rechtliches, politisches und wissenschaftliches Interesse daran, zu evaluieren, in welche Erfolge und Defizite die landesplanerischen und regionalplanerischen Plansätze aufweisen. Insbesondere die Wirkungen der vier Ge- und Verbote (Konzentrationsgebot, Integrationsgebot, Kongruenzgebot, Beeinträchtigungsverbot) sollen untersucht werden.



Die Ergebnisse des Handelsmonitors Oberrhein sollen im September 2017 in einer Veranstaltung in Offenburg einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden.

