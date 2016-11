LEADER-Infoveranstaltung und Ideenwerkstatt

Regionalentwicklung Ortenau e.V. stellt das LEADER-Förderprogramm am 17. November in Ottenhöfen vor.



Am Donnerstag, 17. November 2016 um 18:00 Uhr lädt der Verein Regionalentwicklung Ortenau e.V. alle Interessierten in der LEADER-Region Ortenau in das Bürgerhaus der Gemeinde Ottenhöfen, Großmatt 15, zu einem Infoabend ein.



Die Veranstaltung beginnt um 18:00 Uhr und endet gegen 20:00 Uhr. „Wir möchten in dieser Veranstaltung allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern in der LEADER-Region Ortenau die Fördermöglichkeiten darstellen, die das EU-Förderprogramm LEADER bietet. Gerne können auch von den Teilnehmern konkrete Projektideen besprochen und diskutiert werden. Außerdem werden wir den Weg erläutern, wie man von der Projektidee zum Förderantrag gelangt“, so Ulrich Döbereiner, Leiter der LEADER-Geschäftsstelle in Achern.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Um eine vorherige telefonische Anmeldung unter Tel. 07841-642-1340 oder per Mail unter info@leader-ortenau.de wird gebeten.

