LEADER-Infoabend in Ottenhöfen

Die Region stärken ist das erklärte Ziel des EU-Förderprogramms LEADER - dieses in die Praxis umzusetzen ist das Anliegen des Vereins für Regionalentwicklung Ortenau e.V. . Dass der Weg dahin nicht immer einfach ist, zeigte der Informationsabend zum EUFörderprogramm LEADER in Ottenhöfen, zu welchem Bürgermeister Decker alle Teilnehmer herzlich begrüßte. In einem Vortrag zum LEADER-Förderprogramm erläuterte Geschäftsstellenleiter Ulrich Döbereiner den Ablauf von der Projektidee bis zur erfolgreichen Umsetzung eines Projekts. Seit dem 15. November 2016 läuft der dritte Projektaufruf des Vereins. Bis zum 15. Januar 2017 können Interessierte nun wieder Projektanträge bei der LEADERGeschäftsstelle einreichen. Das Auswahlgremium des Vereins wählt aus allen eingereichten Vorschlägen Projekte aus und schlägt diese zur Förderung vor. Im Anschluss kann der Projektträger den offiziellen Förderantrag bei der Bewilligungsstelle einreichen. Da dieser Prozess durchaus auch einige bürokratische Hürden enthält, rät Döbereiner allen Interessierten sich frühzeitig mit der LEADER Geschäftsstelle in Verbindung zu setzen und deren Beratung in Anspruch zu nehmen. Der Weg lohnt sich jedenfalls, locken doch für private Projektträger in der Regel Fördersätze in Höhe von 30 bis 40 Prozent. Kommunale Projektträger können mit einer Unterstützung zwischen 15 und 60 Prozent rechnen. Bereits sieben Projekte wurden bei den ersten beiden Projektaufrufen des Vereins ausgewählt, für den dritten Aufruf stehen nun 700.000 ,- € EU-Fördermittel zur Verfügung. Welche Projekte unterstützt werden sollen, entscheidet der Verein am 16. Februar 2017.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren