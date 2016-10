Haltestellen entfallen wegen Vollsperrung

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird die K316 zwischen den Garbsener Ortsteilen Osterwald und Frielingen ab Freitag, 07. Oktober, bis einschließlich Samstag, 08. Oktober, voll gesperrt. Daher werden die Busse der regiobus-Linien 421 und 490 in diesem Zeitraum umgeleitet, woraus sich folgende Änderungen ergeben:



Regiobus-Linie 421:



Die Linie verkehrt nur zwischen Garbsen und Osterwald, sodass die Ortschaft Frielingen nicht bedient werden kann.



Alle Fahrten der Linie 421 ab Neustadt/Bahnhof fahren daher lediglich bis zur Haltestelle Frielingen/Bordenauer Straße und bedienen anschließend die Haltestelle Berenbostel/Birkenweg und weiter nach Plan in Richtung Garbsen und umgekehrt. Hier entfallen die Haltestellen ab Frielingen/Mühlenweg bis Meyenfeld/Molkereistraße /B6. Die entfallenden Fahrten sind ebenfalls dem Aushang an der Haltestelle zu entnehmen.



Alle Fahrten der Linie 421, die normalerweise ab Frielingen starten, setzen ab der Haltestelle Osterwald U.E./Großer Weg ein und bedienen alle Haltestellen regulär bis Garbsen und umgekehrt. Fahrgäste aus Frielingen werden gebeten, alternativ die regiobus-Linie 440 in Richtung Garbsen mit dortigem Umstieg in die Linie 430 zu nutzen.



Regiobus-Linie 490:



Die Fahrten der Linie 490, die von und nach Neustadt führen, bedienen die Haltestellen zwischen Neustadt/Winterskamp und Frielingen/Schafbrink nicht. Fahrgäste aus Otternhagen werden gebeten, von und nach Neustadt die regiobus-Linie 860 zu nutzen.



Die regiobus bittet ihre Fahrgäste um Verständnis für die baubedingten Umstände.

Über die RegioBus Hannover GmbH

Die regiobus Hannover GmbH mit ihren ca. 730 Mitarbeitern ist 1998 aus verschiedenen Einzelunternehmen in der Region Hannover hervorgegangen. Etwa 28 Millionen Fahrgäste jährlich nutzen die rund 390 Busse auf über 120 Linien. Die regiobus gehört zu den größten regionalen Busunternehmen in Deutschland.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren