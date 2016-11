Verzögerung beim Asphalteinbau auf der B 31 bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis): Arbeiten werden am heutigen Donnerstag auf 800 Meter langem Teilstück ausgeführt Restarbeiten werden sich noch bis Ende der kommenden Woche auswirken / Entlastung für die Anwohner in der Schaffhauser Straße in Hüfingen vom Lkw-Verkehr Richtung Logistikzentrum durch Öffnung der nördlichen Zu- und Abfahrt auf die B 31

Beim Umbau des Knotens B 31/L 171 bei Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ist es nach Angaben des Regierungspräsidiums Freiburg beim geplanten Asphalteinbau durch fortlaufende Regenfälle vergangene Woche zu einer leichten Verzögerung im Zeitplan gekommen. Die Asphaltarbeiten auf dem 800 Meter langen Teilstück der B 31 werden am morgigen Donnerstag erfolgen.



Die Markierung soll auf der Straße am Freitag und Samstag aufgebracht werden. Montag bis Mittwoch kommender Woche ist die Aufstellung der Schutzplanken geplant. Bis Ende nächster Woche stünden die Zufahrten voraussichtlich wieder zur Verfügung, heißt es in einer Medienmitteilung der Behörde.



Um die Anwohner in der Schaffhauser Straße zu entlasten, ist seit Dienstag die Auf- und Abfahrt zur B 31 auf der nördlichen Seite in Richtung Hüfingen frei. Das heißt, der Zulieferverkehr zum Lidl-Logistikzentrum muss nicht mehr über die Schaffhauser Straße fahren, sondern kann gewohnt über die neue Brücke (L 171) geführt werden.



Für den Rückverkehr Richtung Autobahn steht leider keine Alternative zur Schaffhauser Straße zur Verfügung. Das Ziel des Regierungspräsidiums ist es, den Lkw-Verkehr in der Schaffhauser Straße um mindestens 50 Prozent zu reduzieren. Die Verkehrsrichtungen Hausen vor Wald/Hüfingen und Richtung Freiburg sind natürlich auch passierbar. Diese Maßnahme wurde ergriffen und mit den Verantwortlichen bei der Stadt Hüfingen abgestimmt, als klar war, dass durch den Regen der Zeitplan nicht eingehalten werden kann.

