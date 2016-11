Sanierung der L96 bei Oberwolfach-Walke (Ortenau) verzögert sich Baustelle am Wochenende für Anlieger und ÖPNV frei / Verspätung für den Schulbusverkehr am Montag, 7. November, unvermeidbar

Die Sanierung der Landesstraße 96 bei Oberwolfach-Walke (Ortenau) verzögert sich. Die Asphaltarbeiten dauern länger als geplant und müssen daher nächste Woche fortgeführt werden. Die Baustelle zwischen Kreisgrenze und Ortseingang Walke wird jedoch für den Anliegerverkehr und den ÖPNV von Samstag, 5. November, 6 Uhr, bis Montag, 7. November, 8.30 Uhr freigegeben. Für den übrigen Verkehr bleibt es bei der großräumigen Umleitung.



Am Montagvormittag wird der Schülertransport durch die Baustelle noch möglich sein. Der Rückweg nach Schulende wird jedoch über die Umleitungsstrecke erfolgen müssen, daher ist mit erheblichen Verspätungen für die Schüler zu rechnen.



Danach wird die Strecke dann wieder komplett gesperrt, um die Asphaltarbeiten fertigzustellen. Die Strecke soll am Dienstag, 8. November in den frühen Morgenstunden (6 Uhr) wieder frei befahrbar sein. Lediglich für die noch durchzuführenden Restarbeiten kann es noch bis Freitag, 11.November zu kleineren Behinderungen kommen.



Das Regierungspräsidium Freiburg bittet die Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen und zusätzlichen Wege.

