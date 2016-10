Sanierung der L 94 am Löcherberg in Oberharmersbach (Ortenaukreis) am 29. Oktober abgeschlossen

Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mitteilt, werden die Bauarbeiten auf der L 94 am Löcherberg in Oberharmersbach (Ortenaukreis) am Samstagabend, 29. Oktober, planmäßig abgeschlossen. Derzeit wird die Asphaltdecke eingebaut. Deshalb muss von Donnerstag, 27. Oktober, ab ca. 14 Uhr, bis zum nächsten Morgen, gegen 7 Uhr, auch die Straße von und in Richtung Zuwald gesperrt werden, da die neue Fahrbahndecke bis ca. 100 Meter unterhalb des Gasthauses Linde eingebaut wird.



Am Freitag und Samstag werden noch abschließende Arbeiten im Bankettbereich der Fahrbahn durchgeführt, bevor die Sperrung am Löcherberg am Samstag, 29. Oktober, gegen Abend aufgehoben werden kann.



Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Fahrbahndecke in der Ortsdurchfahrt von Oberharmersbach zwischen den beiden Bahnübergängen erneuert. Zunächst wird am Mittwoch, 2. November, die alte Fahrbahndecke abgefräst. Die L 94 muss an diesem Tag von 7:30 Uhr bis ca. 17 Uhr zwischen den Bahnübergängen vollständig gesperrt werden. Für Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen gibt es eine überörtliche Umleitung über Nordrach (K5354).Der Anwohner PKW-Verkehr wird innerorts umgeleitet. LKW müssen über Offenburg (B 28 und B 33) ausweichen.



Von Donnerstag, 3. November, bis Freitag, 11. November, wird die Ortsdurchfahrt dann halbseitig gesperrt. Die Verkehrsregelung erfolgt mittels einer Ampel. In dieser Zeit werden einzelne Rinnenplatten, Schachtabdeckungen sowie Schieber- und Hydrantenkappen ausgetauscht.



Zur Aufbringung der neuen Asphaltdeckschicht schließlich wird die L 94 zwischen den Bahnübergängen voraussichtlich von Freitag, 11. November, 14 Uhr, bis Sonntag, 13. November, 8 Uhr, nochmals vollständig gesperrt. Das RP weist darauf hin, dass während des Asphalteinbaus am Samstag, 12. November, keine innerörtliche PKW-Umfahrungsmöglichkeit zur Verfügung steht.



Fahrzeuge bis 1,8 Tonnen werden in der Zeit erneut über Nordrach (K5354) umgeleitet. LKW müssen während der gesamten Sperrzeit über Offenburg fahren.



Abschließende Arbeiten werden am Montag, 14. November, durchgeführt. Der Verkehr wird auch hier per Ampel geregelt.



Das Regierungspräsidium Freiburg bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer für die entstehenden Verkehrsbehinderungen um Verständnis.

