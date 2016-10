Runder Tisch zum Hochwasserschutz Rheinhausen (Kreis Emmendingen): Regierungspräsidium Freiburg wird Vorschläge der Gemeinde Rheinhausen umsetzen

Auf Einladung des Landratsamtes Emmendingen kamen am Donnerstag, 13. Oktober, Vertreter des Regierungspräsidiums Freiburg (RPF), der Gemeinden Rheinhausen und Weisweil, der Fachbehörden, der Naturschutzverbände und Interessenvertreter aus Rheinhausen zur dritten Sitzung des Runden Tisches zusammen, um Auswirkungen des Hochwasserschutzprojektes Rheinhausen zu diskutieren.



Bereits nach der ersten Sitzung wurde vereinbart, dass das RPF zur Verbesserung der Gefahrenvorbeugung die Prognosen der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg an dem Meldepegel Riegel zusätzlich nutzt. Mit der daraufhin umgesetzten Maßnahme wird wie bei Rheinhochwasser eine Verlängerung der Vorwarnzeit von bisher ein bis zwei Stunden auf zukünftig sechs bis acht Stunden bei Hochwasser im Leopoldskanal erreicht. Der Zugang zum Rheinwald kann deshalb frühzeitiger (nicht öfter) durch die Gemeinden gesperrt werden. Zusätzlich wird an den jeweiligen Zugängen zum Überflutungsgebiet und an lokalen Gefahrenpunkten - wie den Furten - durch Schilder auf mögliche Gefahrenlagen hingewiesen.



In der zweiten Sitzung wurden die bisherigen Erfahrungen mit dem Eintrag von Zivilisationsmüll und die Wirkungen im Bereich Fischerei und Jagd intensiv diskutiert. Die Gemeinde Rheinhausen schlug eine Anhebung der Oberen Bresche vor, so dass diese erst nach den unterliegenden Breschen der Revitalisierung Taubergießen anspringt. Das RPF sagte zu, den Vorschlag der Gemeinde Rheinhausen technisch und naturschutzfachlich untersuchen zu lassen.



Voraussetzung für eine Veränderung der oberen Bresche war eine von allen Seiten mitgetragene Lösung, die nicht das bisherige Gesamtkonzept des Hochwasserschutzes Rheinhausen in Frage stellt, sondern einvernehmlich und zu vertretbaren Kosten umgesetzt werden kann.



In der jetzt stattgefundenen dritten Sitzung wurden die Untersuchungsergebnisse vom RPF präsentiert. Vorgesehen ist die Anhebung der Oberen Bresche um im Mittel rund 45 Zentimeter, was eine Verringerung der Überströmungen bei Hochwasser im Leopoldskanal von jetzt 23 Tagen auf neun Tage pro Jahr (statistisches Mittel) zur Folge hat. Als weitere Maßnahme wurde der Umbau des Durchlassbauwerkes 6.21 an der Niederhausener Rheinstraße vorgestellt. Dort soll zum einen die Fischdurchgängigkeit wieder hergestellt und zum anderen damit in Kombination mit zusätzlichen kleinräumigen Schlutenanbindungen die Verbesserung der Entwässerung des Gebietes nach Hochwasser erreicht werden.



Alle am Runden Tisch Beteiligten stimmten diesen Maßnahmen zu, da diese nach der gutachterlichen naturschutzfachlichen Bewertung noch im Einklang mit den geltenden naturschutzfachlichen Entwicklungszielen stehen. Insgesamt wurde von allen Beteiligten der konstruktive und vertrauensvolle Verlauf der Sitzungen hervorgehoben und das gemeinsame einvernehmliche Ergebnis begrüßt.



Das Regierungspräsidium Freiburg wird als Nächstes mit dem Landratsamt Emmendingen die Antragsunterlagen für das erforderliche Genehmigungsverfahren klären. Ziel ist die Umsetzung der Maßnahmen 2017.



Weitere Information:



Nach Fertigstellung des Pumpwerkes Rheinhausen und der neuen Dämme im Mai 2011 wird bei größeren Hochwasserabflüssen am Pumpwerk die frühere Lücke zwischen den Dämmen V und VI durch ein Regelungsbauwerk (Schütz) verschlossen und so der frühere Rückstau vom Rhein her bis unmittelbar an die Ortsränder der Ortsteile Oberhausen und Niederhausen verhindert. Gleichzeitig wird das Pumpwerk in Betrieb genommen und das im Inneren Rhein zufließende Wasser (Mühlbach, Ameise, zulaufendes Grundwasser und Ortsentwässerung Rheinhausen) über den Damm ins Rheinvorland gefördert.



Damit sich durch diese Verbesserung des Hochwasserschutzes der Gemeinde Rheinhausen (bisher elf erfolgreiche Hochwassereinsätze) die Hochwassergefahr rheinabwärts nicht verschlechtert, wurden zum Ausgleich des damit verbundenen Verlustes von Überflutungsfläche die Hochwasserdämme nach Osten verlegt und damit das bestehende Rheinüberflutungsgebiet entsprechend vergrößert.



Zur Verbesserung der Strömungs- und Entwässerungsbedingungen in dem neu angebundenen Auwaldgebiet wurden der rechte Leopoldskanaldamm niedergelegt („obere Bresche“) sowie Teile der bestehenden Wegeverbindungen „Niederhausener Rheinstraße“ und „Holzplatzweg“ abgesenkt.



Die Wirkung der oberen Bresche steht seit deren Fertigstellung in der öffentlichen Kritik, da sich gezeigt hat, dass bei Hochwasser im Leopoldskanal erhebliche Mengen an Zivilisationsmüll aus dem Dreisam- und Elzeinzugsgebiet in das Naturschutzgebiet Taubergießen eingetragen werden und zusätzlich durch die veränderten Strömungsbedingungen für Besucher des Naturschutzgebietes Taubergießen der direkte Rückweg bei nicht rechtzeitiger Vorwarnung und Absperrung abgeschnitten sein kann.

