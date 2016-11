Regierungspräsidium leitet Planfeststellungsverfahren für die Umgestaltung des Knotenpunktes B 14 / B 27 in Rottweil ein

Das Regierungspräsidium (RP) Freiburg hat das Planfeststellungsverfahren für die Umgestaltung des Knotenpunktes B 14 / B 27 in Rottweil, Salinenkreuzung eingeleitet. Geplant sind der Bau eines dritten Auffahrastes zwischen den Bundesstraßen B 27 und B 14 sowie die Anlage eines neuen Kreisverkehrsplatzes.



Die Umgestaltung des Knotenpunktes hat zum Ziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und den Verkehrsfluss zu verbessern. Aufgrund der starken Verkehrsbelastung der B 27 durch den Verkehr aus Richtung Autobahn nach Deißlingen bilden sich in Spitzenzeiten regelmäßig Rückstaus im Bereich der beiden Auffahräste zur B 27. Mit der Umgestaltung sollen der Knotenpunkt verkehrlich entlastet und Wartezeiten verkürzt werden. Zudem hat es in den vergangenen Jahren immer wieder teils schwere Unfälle gegeben. Diese Unfallhäufungsstelle soll nun beseitigt werden.



Durch den Bau eines zusätzlichen Auffahrastes soll nun der Knotenpunkt kreuzungsfrei angebunden werden. Zur weiteren Erhöhung der Verkehrssicherheit und Verbesserung des Verkehrsflusses ist an der bestehenden Einmündung des Auffahrastes in die B 27 gegenüber der Fa. Hornbach ein Kreisverkehrsplatz geplant. Der Kreisverkehr dient auch der Verkehrsberuhigung der Stadteinfahrt nach Rottweil aus Richtung Deißlingen. Zugleich soll im Bereich des Knotenpunktes eine Belagserneuerung in einer Baulänge von insgesamt 600 Metern erfolgen.



Die zu genehmigenden Planunterlagen liegen von Dienstag, 8. November bis Mittwoch, 7. Dezember im Neuen Rathaus der Stadt Rottweil zur Einsicht aus. Die Stadt wird die Auslegung vorher ortsüblich bekanntmachen. Dabei wird sie auch die Räumlichkeiten und die Öffnungszeiten mitteilen und über die Möglichkeit zur Erhebung von Einwendungen informieren. Die Offenlage dient dazu, Gelegenheit zur Einsichtnahme in die Pläne zu geben. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Einwendungen erheben.



Die Unterlagen können ab 8. November auch auf der Internetseite des Regierungspräsidiums www.rp-freiburg.de unter der Rubrik „Aktuelles“ eingesehen werden.

