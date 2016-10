Nächtliche Arbeiten an der Kreisstraße zwischen Ortenberg und Elgersweier (Offenburg, Ortenau) über die Schwarzwaldbahn bei Ortenberg Baustelle hat keine Auswirkungen auf den Verkehr

Zwischen Mittwoch, 26. Oktober und Freitag, 28. Oktober, wird nachts an der Baustelle für die neue Brücke an der Kreisstraße 5326 über die Schwarzwaldbahn zwischen Ortenberg und Elgersweier (Offenburg, Ortenau) gearbeitet. Wie das Regierungspräsidium Freiburg mitteilt, werden Verschalungen bzw. Schutzgerüste über der Bahn entfernt. Dies kann nur in Zeiten ohne Bahnbetrieb geschehen, weshalb die Arbeiten zwischen 23 Uhr und 6 Uhr morgens ausgeführt werden müssen. Die Bauarbeiten haben keine Auswirkungen auf den Verkehr. Es kann jedoch vereinzelt zu Lärmbelästigungen durch die Baustelle kommen.

