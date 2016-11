Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann trifft Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer zu einem Gespräch im Basler Hof in Freiburg

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat die baden-württembergische Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann zu einem Besuch in ihrem Amtssitz im Herzen von Freiburg empfangen. Bei dem Termin im Basler Hof ging es um aktuelle bildungspolitische Inhalte, die zunächst bei einem kurzen Gespräch angesprochen worden sind und anschließend in einem fachlichen Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern der Abteilung für Schule und Bildung im Regierungspräsidium Freiburg vertieft wurden, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde.



Themen des Austausches waren beispielsweise Ziele und Schwerpunkte der Bildungspolitik der grün-schwarzen Landesregierung und die Rolle, die den Regierungspräsidien bei der Umsetzung dieser Vorstellungen zukommt. Bei dieser Gelegenheit sind auch die Bemühungen um ein verbessertes Qualitätsmanagement an den Schulen angesprochen worden, heißt es weiter. Erklärtes Ziel aller Beteiligten ist es, die Leistungen der Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg zu verbessern.



Weitere Besprechungspunkte waren der Ausbau der Ganztagsschulen, die Weiterentwicklung der Gymnasien („Konzept Gymnasium 2020) und wie dem Bewerbermangel für das Lehramt an Grundschulen begegnet werden kann. Bei diesem Treffen betonte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer die Rolle der Abteilung für Schule und Bildung im Regierungspräsidium Freiburg: „Für uns ist das eine Bündelungsaufgabe im klassischen Sinn unserer Behörde, die wir für unabdingbar halten. Wir sind nah dran an den Aufgaben und kennen die Ansprechpartner in der Region – sei es bei den Staatlichen Schulämtern, den Schulträgern und den Kammern.“

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren