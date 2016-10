Hauswirtschaft - Ein Beruf mit Zukunft

Die Angerhalle in Tuttlingen-Möhringen bildete am Donnerstag, 20. Oktober, den festlichen Rahmen der diesjährigen zentralen Urkundenübergabe in den Berufen der Hauswirtschaft. Insgesamt 78 Absolventinnen und Absolventen aus dem Regierungsbezirk Freiburg wurden bei der vom Berufsschulzentrum Möhringen (BFZ) und der Albert Schweizer Berufsschule Villingen-Schwenningen (ASS) organisierten Veranstaltung für ihren erfolgreichen Abschluss geehrt. Zu den Gratulanten im Saal zählten Regierungsvizepräsident Klemens Ficht, die Gattin des Ministerpräsidenten, Gerlinde Kretschmann und Landrat Stefan Bär.



In seiner Festansprache betonte Ficht die Bedeutung der hauswirtschaftlichen Bildung. Nachdem die Hauswirtschaft lange Zeit von einem recht traditionellen Bild geprägt gewesen und vielfach belächelt worden sei, hätten sich die Anforderungen an den Beruf stark gewandelt: „Haushaltsbezogene Bildung ist mehr als Backen und Kochen und die gesellschaftliche Weiterentwicklung bedingt bei der Organisation des Alltags eine größere Vielfalt der Aufgaben und neue Handlungsbereiche“. Neben den elementaren Inhalten der Haushaltsführung habe sich der Beruf Hauswirtschafter/in zu einem betriebswirtschaftlich orientierten, modernen Dienstleistungsberuf entwickelt. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen orientierten sich dabei direkt an den Bedürfnissen der Nutzer und schüfen Lebensqualität. Dementsprechend groß sei in diesem Bereich daher auch die Nachfrage nach qualifizierten, gut ausgebildeten Fachkräften.



Besonders geehrt wurden während der Veranstaltung insgesamt zehn Meisterinnen und der Hauswirtschaft, die in diesem Jahr ihr goldenes bzw. silbernes Meisterjubiläum begehen konnten. Der Regierungsvizepräsident bezeichnete diese als Vorbilder und Ansporn für die jungen Nachwuchskräfte und deren weiteren beruflichen Werdegang.

