Feierliche Freigabe der Holzbrücke über die Wiese in Lörrach durch Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und Lörrachs OB Jörg Lutz

Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer hat gemeinsam mit dem Lörracher OB Jörg Lutz die neue Holzbrücke über die Wiese feierlich freigegeben. Die Holzbrücke mit ihrer Gesamtlänge von mehr als 85 Metern stellt eine wichtige Wegeverbindung zwischen dem Naherholungsgebiet „Im Grütt“ mit dem Stadtteil Lörrach-Haagen dar. Schon jetzt ist sie durch ihre besondere Holzkonstruktion ein Hingucker, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg.



Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer: „Das öffentliche Interesse war schon bei der Ankunft der neuen Brücke riesengroß, die eine wichtige Verbindung für Fußgänger und Radfahrer in Lörrach darstellt. Sie zieht durch ihre Optik die Blicke auf sich – noch dazu besteht sie aus einem natürlichen und nachwachsenden Rohstoff Holz. Ich freue mich, dass wir diese ansprechende Lösung in enger Abstimmung mit der Stadt Lörrach und den ausführenden Firmen ermöglichen konnten.“



„Der Landschaftspark Grütt ist ein wichtiges und beliebtes Naherholungsgebiet für alle Lörracher“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Die neue Holzbrücke wertet den Park deutlich auf und bietet auch für Fußgänger und Alltagsradfahrer und eine optimale Verbindung von den Ortsteilen Tumringen, Haagen und Hauingen in die Innenstadt.“



Die alte Brücke musste ersetzt werden, da sie erhebliche Schäden aufgewiesen hat. Dabei war sowohl der Abbau der Brücke als auch der Einbau sehr spektakulär. Ein 500 Tonnen schwerer Kran, der aus Freiburg nach Lörrach transportiert wurde, musste die alte Holzbrücke in Einzelteilen im Mai ausheben. Im Juli wurde die neue Holzbrücke dann in sieben vorgefertigten Teilen wieder eingebaut. Interessierte Bürger konnten diesen Einbau unter fachkundiger Aufsicht direkt beobachten.



Die neue Brücke wurde stilistisch an das alte Bauwerk angelehnt. Das Haupttragwerk wurde mit Brettschichtholz aus Fichte gefertigt. Um eine höhere Resistenz gegen Witterungseinflüsse zu erhalten, bestehen die Lamellen des Wetterschutzes sowie der Belag des Gehweges aus Lärche. Neu ist jedoch die offenere, hellere Gestaltung, da die massiven Holzstreben durch filigrane Stahlzugglieder ersetzt wurden (zwei Bilder fügen wir honorarfrei diesem Text bei).



Eine gute und konstruktive Zusammenarbeit war die Grundlage für die zügige und erfolgreiche Realisierung des Projekts in rund neun Monaten. Zur Vergabe der Maßnahme wurde die Umsetzung des Projekts national ausgeschrieben. Der Zuschlag ging mit einer Auftragssumme von rund eine Million Euro an die Firma Schmees & Lühn aus Fresenburg im Emsland.



Technische Daten





Typ: überdachte Holz-Fachwerkbrücke

Baujahr: 1983

Einzelspannweiten: zwei Feldbauwerke 25,55 m - 59,55 m

Gesamtspannweite: 85,10 m

Breite zwischen den Geländern: 2,80 m







Überbauausführung als gedeckte Holzfachwerkbrücke

Dach und Gaube als Satteldach mit Titanzinkblecheindeckung

Anprallschutz für die Lagesicherung des Überbaus im Bereich der B 317 durch ein integriertes Stahlfachwerk

Brückenfläche von 238 m² aus 60 mm starken Lärchenbohlen

Breite zwischen den Geländern 2,80 m



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren