Breisgau-S-Bahn 2020: Regierungspräsidium Freiburg erlässt Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau der Kaiserstuhlbahn Ost Erster Schritt zur Elektrifizierung am Kaiserstuhl damit baurecht-lich genehmigt / Beschluss liegt mit den Planungsunterlagen in Rathäusern zwei Wochen zur Einsicht aus und wird privaten Ein-wendern übersandt

Das Regierungspräsidium Freiburg hat den Planfeststellungsbeschluss zum Ausbau der Kaiserstuhlbahn im Abschnitt Ost (Gottenheim bis Bahlingen am Kaiserstuhl) erlassen. Mit dem Beschluss erhält die SWEG das Baurecht für den ersten von drei Abschnitten der Kaiserstuhlbahn. Die Abschnitte Nord und West befinden sich zurzeit noch im Genehmigungsverfahren beim Regierungspräsidium.



Das Verkehrskonzept Breisgau-S-Bahn 2020 sieht die Elektrifizierung der gesamten Kaiserstuhlbahn vor. Mit der Genehmigung für den ersten Planfeststellungsabschnitt liegt nun eine erste positive Entscheidung vor. Die Planung der SWEG sieht im Bereich der Kommunen Bötzingen, Gottenheim, Eichstetten, Teningen (Nimburg) und Bahlingen insbesondere die Errichtung einer Oberleitung sowie den Ausbau des Bahnhofs Nimburg zum Kreuzungsbahnhof vor.



Der Planfeststellungsbeschluss wird demnächst mit den genehmigten Planunterlagen in Teningen, Eichstetten, Bahlingen, Gottenheim und Bötzingen für zwei Wochen zur Einsichtnahme ausliegen. Den privaten Einwendern sowie den am Verfahren beteiligten Stellen wird der Planfeststellungsbeschluss übersandt.

