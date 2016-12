Red Bull Media House startet Magazin Bergwelten in der Schweiz

Das im April 2015 erfolgreich lancierte Magazin Bergwelten bringt ab Mai 2017 eine eigene Ausgabe für die Schweiz auf den Markt. Als Chefredakteur für die Schweizer Ausgabe konnte der renommierte Autor und Journalist Christian Andiel gewonnen werden.



Die Startauflage des Titels aus dem Red Bull Media House beträgt 100.000 Exemplare in der Deutschschweiz. Darüber hinaus bietet das Berg- und Outdoorportal bergwelten.com Wanderfreunden mehr als 12.000 Touren, 1.000 Hütten und einzigartige 3-D-Wanderkarten. Mit über 190.000 Followern bildet Bergwelten die größte Wander- und Berg-Social-Community im deutschsprachigen Raum.



„Bergwelten ist bereits heute das größte Outdoormagazin und ein sehr erfolgreiches Tourenportal im deutschsprachigen Raum. Wir sehen aber die Notwendigkeit sowie die Chance und das Potenzial einer eigenständigen und lokal zugeschnittenen Ausgabe für die Schweiz“, freut sich Wolfgang Winter, General Manager Print Red Bull Media House.



„Vom Genusswanderer bis zum klassischen Bergsteiger, vom sportbegeisterten Alpinisten bis zur Familie mit Kindern – das Magazin soll alle Menschen in der Schweiz ansprechen, die sich gern in den Bergen bewegen oder einfach nur davon träumen“, erklärt Christian Andiel die Philosophie des Magazins.



Über das Bergwelten-Magazin und den Red Bull Media House Print Verlag:



Das Magazin Bergwelten, erscheint 6x jährlich und bringt zusätzlich 2x im Jahr themenspezifische Sonderausgaben heraus. Mit 71.511 verkauften Exemplaren (IVW Q3/2016) gehört der Titel zu den führenden Kaufmagazinen im Outdoorsegment. Der Red Bull Media House Print Verlag ist Teil des in Salzburg ansässigen Red Bull Media House und publiziert neben The Red Bulletin und Servus in Stadt & Land auch das Natur- und Wissensmagazin Terra Mater und betreibt das Motorsport-Portal Speedweek.



Bergwelten bei ServusTV: Die Dokumentationsreihe „Bergwelten“ zeigt Menschen hautnah bei ihren Abenteuern in den Bergen dieser Welt. Persönlichkeiten, die der Faszination der Bergwelt erlegen sind, bringen die Freiheit der luftigen Höhen näher: von der Bergsteigerlegende über die aufstrebende Kletterin bis zu Menschen, deren Leben die Berge bestimmen. „Bergwelten“ bei ServusTV erzählt einmal im Monat mittwochs fesselnde Geschichten mit Schauplätzen auf der ganzen Welt. (Weitere Infos und die Sendungen zum Nachsehen gibt es auf servustv.com/bergwelten.)

Red Bull Media House GmbH

Red Bull Media House ist ein plattformübergreifendes Medienunternehmen, das sich auf Sport-, Kultur- und Lifestyle-Programme spezialisiert hat. Als Dachmarke bietet es über unterschiedliche mediale Kanäle (TV, Mobil, Digital, Audio und Print) eine breite Auswahl an erstklassigen Medien­produkten und damit an spannenden Themen, die ein globales Publikum ansprechen. Red Bull Media House produziert nicht nur Inhalte und betreibt mediale Plattformen, die sich direkt an Konsumenten richten, es bietet auch maßgeschneiderte Geschäftsmöglichkeiten für Kooperationen mit anderen Unternehmen und Medienpartnern. Dazu zählen die Distribution von Content und dessen Lizenzvergabe, Brand Partnerships und Werbung in den hauseigenen Medien.

