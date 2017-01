Was und wer 2017 Schlagzeilen schreiben wird: MEDIA DELPHI 2017 gestartet

Trump oder Merkel? Terror oder Bundestagswahl? Samsung oder Volkswagen? Böhmermann oder Tichy? Auch in diesem Jahr sind Journalisten beim MEDIA DELPHI 2017 aufgerufen, Themen, Trends und Personen für das noch junge Medienjahr zu prognostizieren. Bis Ende Januar können Medienmacher an der Umfrage teilnehmen, die von Recherchescout initiiert ist. Zur Umfrage geht es hier: https://goo.gl/forms/doH0h9k1nrnkIaOg1



„Im Vorjahr hatten die Journalisten einen beachtlichen Instinkt bewiesen“, sagt Martin Fiedler, Geschäftsführer der Medienkontaktplattform Recherchescout (www.recherchescout.com). In der Politik sahen sie Trump treffend vor Clinton im Rampenlicht. Knapp 70 Prozent der Medienmacher vertraten zudem bereits zu Jahresbeginn die Auffassung, dass Volkswagen 2016 im Mittelpunkt der deutschen Medien-Öffentlichkeit stehen würde. Auch bei den Unternehmenslenkern lagen viele Journalisten richtig. Facebook-Gründer Marc Zuckerberg verteidigte im MEDIA DELPHI bereits im Frühjahr seinen ersten Platz mit 71 Prozent. Die tatsächliche Berichterstattung zeigt, dass Zuckerberg zu den medial dominierenden Wirtschaftspersönlichkeiten zählte.



Journalisten können beim MEDIA DELPHI 2017 in den fünf Kategorien Kunst & Kultur, Wirtschaft, Politik, Sport und Medien die mediale Präsenz prominenter Personen in den kommenden Monaten einschätzen. Darüber hinaus sollen die Medienmacher darüber abstimmen, welche Themen das Nachrichtengeschehen beeinflussen werden. Die Ergebnisse des MEDIA DELPHI 2017 sollen im Februar vorgestellt werden. Teilnehmer können an einer Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück eine von 20 aktuellen Ausgaben der Turi2edition gewinnen.

Recherche-Scout GmbH

Die Medienkontakt-Plattform Recherchescout unterstützt Journalisten bei der Erschließung neuer Recherchequellen und verändert die Interaktion zwischen den Redakteuren einerseits und Pressestellen sowie PR-Agenturen andererseits. Auf dem 2013 gestarteten Portal können Journalisten Fragen stellen und ihr Interesse an Informationen, Gesprächspartnern oder Material zu ihrem jeweils aktuellen Thema bekunden. Auf der Plattform registrierte Pressestellen und Öffentlichkeitsarbeiter erhalten die Anfragen. Damit können sie Informationen und Material genau dann anbieten, wenn Journalisten sie brauchen und erhalten eine wirksame zusätzliche Kontaktmöglichkeit zum Versand von Pressemitteilungen, Anschreiben per E-Mail oder Anrufen. Über die Annahme der Gesprächsangebote und Informationen entscheiden die Journalisten, für die die Nutzung des Recherchescout kostenlos ist. Finanziert wird das Portal über eine Gebühr, die von den registrierten Nutzern aus Pressestellen und PR-Agenturen entrichtet wird. Mehr Infos: www.recherchescout.com Seit dem Start des Recherchescout haben sich knapp 2.500 Journalisten aus dem deutschsprachigen Raum für die Nutzung der Plattform eingetragen.





