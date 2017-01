RECCO Reflektoren sind nun Teil der obligatorischen Notfallausrüstung auf der Freeride World Tour

Durch die Partnerschaft mit RECCO Advanced Rescue Technology zeigt die Freeride World Tour (FWT) erneut, wie ernst sie die Sicherheitsstandards während der Wettbewerbe nimmt. Ab 2017 müssen alle Teilnehmer aller FWTFreeride-Wettbewerbe neben der anderen Sicherheitsausrüstung nun auch verpflichtend RECCO Reflektoren verwenden.



Durch die enge Zusammenarbeit mit RECCO Advanced Rescue Technology, ABS Avalanche Airbag und ISTA (International Snow Training Academy) kann die FWT höchste Sicherheitsstandards beim Freeriden ermöglichen. „Die Einführung von RECCO Reflektoren als verpflichtende Sicherheitsmaßnahme hebt die Wettbewerbe auf eine höhere Sicherheitsebene“, erklärt Nicolas Hale-Woods, CEO FWT.



„Sicherheit hat bei der Freeride World Tour oberste Priorität. Dank unserer Partnerschaft mit RECCO Advanced Rescue Technology werden alle Fahrer neben dem Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS-Gerät) auch mit einem RECCO Reflektor ausgerüstet sein. So haben die Rettungskräfte zwei verschiedene Möglichkeiten, nach Verschütteten zu suchen. Das erhöht die Sicherheit.“, so Nicolas Hale-Woods.



Insgesamt, mit Freeride World Tour, Qualifier und Junior Tour, nehmen ca. 5000 Fahrer an rund 130 Bewerben der FWT weltweit teil. Dass die Fahrer zusätzlich mit RECCO Reflektoren neben dem LVS-Gerät ausgerüstet sind, war ein logischer Schritt, da die lokalen Rettungsteams, die bei jedem Wettbewerb vor Ort sind, ohnedies seit vielen Jahren beide Methoden in der Lawinenrettungen einsetzen.



„Die RECCO Advanced Rescue Technology stellt seit Jahren einen globalen Standard in der professionellen Lawinenrettung dar. Durch diese Zusammenarbeit können wir stolz sagen, dass wir nun auch ein Standard für die FWT geworden sind“, sagt Johan Sauer, Vizepräsident von RECCO AB.



„Im Falle eines Lawinenunglücks geht es nicht darum, wie man gefunden wird, sondern dass man gefunden wird und vor allem, dass man schnell gefunden wird. Durch die RECCO-Reflektoren als verpflichtende Sicherheitsvorkehrung stellen wir sicher, dass die Fahrer von den Rettungskräften mit zwei unterschiedlichen Methoden gesucht werden können und somit schneller gerettet werden, falls etwas schief gehen sollte.“



Seit zehn Jahren fördert und entwickelt die FWT verantwortungsvolle Sicherheitsmaßnahmen für die Athleten und somit für die gesamte Freeride-Community. „Gemeinsam mit der FWT möchten wir ein breiteres Bewusstsein für Risiken und Sicherheit in den Bergen schaffen und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, im Falle einer Lawine von Begleitern und Rettungskräften mit verschiedenen elektronischen Mitteln schnell gefunden zu werden“, so Johan Sauer.



Weitere Informationen unter de.recco.com









RECCO AB

Die RECCO® Technologie ermöglicht der organisierten Rettung eine schnellere Ortung von Verschütteten bei einem Lawinenunfall. Das zweiteilige System besteht aus einem RECCO® Detektor, der von Rettungsteams bedient wird, und den RECCO® Reflektoren, die in Bekleidung, Helme, Protektoren und Skischuhe integriert sind. Der Reflektor wird so ständig mitgeführt, der Gebrauch erfordert kein Training und es sind keine Batterien notwendig. Weltweit werden die RECCO® Detektoren von mehr als 800 Rettungsorganisationen als effizientes Hilfsmittel bei der Suche nach Verschütteten eingesetzt. Obwohl die Suchmethode ähnlich wie bei LVS-Geräten funktioniert, ist die RECCO® Technologie nicht für die Suche durch Privatpersonen entwickelt worden und stellt keinen Ersatz zum Tragen eines LVS-Gerätes abseits der Pisten dar. RECCO® Reflektoren unterstützen viel mehr den Sucheinsatz der organisierten Rettung, ohne dabei die Funktion und Wirksamkeit von Lawinenhunden, LVS-Geräten oder einer Sondensuche zu stören. Die RECCO Technologie bietet neben LVS-Geräten die einzige Möglichkeit verschüttete Personen elektronisch zu orten. Somit ermöglicht die Technologie schnellere Sucheinsätze der organisierten Rettung und gibt Skifahrern und Snowboardern eine weitere Chance im Falle einer Verschüttung schneller gefunden zu werden. RECCO AB wurde 1983 gegründet und ist im Besitz des Gründers Magnus Granhed und der börsennotierten Kapitalanlagegesellschaft Traction AB (gelistet auf OMX Nordic Exchange Stockholm). Mehr Infos auf de.recco.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren