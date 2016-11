Seniorenheim Immobilien: Immobilienmakler REBA IMMOBILIEN AG bietet Seniorenresidenzen Immobilien Portfolio zum Kauf

Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch) aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin, Kassel, Hamburg sowie München in Deutschland, hat ihr Altenpflegeheime, Seniorenheime und Seniorenresidenzen Immobilien Portfolio erweitert.



Immobilieninvestoren und Betreiber von Altenpflegeheimen, Seniorenheimen und Seniorenresidenzen, die auf der Suche nach einem Immobilien Portfolio zum Kauf sind, werden bei der REBA IMMOBILIEN AG schnell fündig.



„Aktuell bieten die Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG folgendes Portfolio zum Kauf an:



23 Altenpflegeheime, Seniorenheime & Seniorenresidenzen in Deutschland und der Schweiz



Das vollständige Exposee senden wir nach Abgabe der NDA und eines LOI zu. Bitte nur seriöse Anfragen mit Liquiditätsnachweis, vertrauliche Behandlung garantiert", erklärt Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt und Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG.









