Investor für Ferienresort an der Ostsee gesucht: Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG bietet circa 47 Hektar großes Grundstück an der Ostsee

Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), Immobilienmakler und Hotelmakler, hat ihr Portfolio um ein circa 47 Hektar großes Grundstück an der Ostsee erweitert und bietet dieses Investoren zum Kauf an.



"Investoren, die auf der Suche nach einem Grundstück zur Umsetzung einer neuen Ferienanlage oder eines neuen Ferienparks an der Ostsee sind, werden bei der REBA IMMOBILIEN AG jetzt fündig. Das Grundstück wurde als kleine Ferienanlage bisher nur zum Teil genutzt und soll nun komplett mit Konzept und Infrastruktur erschlossen werden", erklärt Holger Ballwanz, Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG. "Durch das große Interesse der regionalen Verantwortlichen erhält der Investor vollste Unterstützung bei der Umsetzung seiner Vision. Selbst Straßenbau und Erschließung würde die zuständige Kommune übernehmen. Somit kann das riesige Areal zur Umsetzung eines großen Campingplatzes, als Ferienanlage für Ferienhäuser, bis hin zum Neubau von Hotels genutzt werden. Ein weiterer Vorteil ist die Nähe zur Hauptstadt Berlin, weniger als 200 km. Für das Grundstück und die Ferienanlage suchen wir derzeit einen passenden Investor und Betreiber, der Willens und in der Lage ist, dieses einmalige Gelände in eine der bekanntesten und beliebtesten touristischen Attraktionen und somit profitabelsten Resorts an der Ostsee zu verwandeln. Interessierte Investoren oder Bauträger können sich dafür jederzeit an uns wenden. Eine diskrete und professionelle Abwicklung ist für uns ebenso selbstverständlich wie ein verlässliches und vertrauensvolles Handeln."

REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG (www.reba-immobilien.ch), Immobilienmakler und Hotelmakler aus Susten in der Schweiz mit Standorten in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern und Gewerbeimmobilienmaklern. Das Portfolio umfasst derzeit circa 500 Hotelimmobilien und Gewerbeimmobilien.



Aktuelle Hotelangebote und Gewerbeimmobilien, wie beispielsweise Hotelimmobilien, Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken, sind in der Datenbank abrufbar:



http://www.reba-immobilien.ch/...



