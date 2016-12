Immobilienankauf von Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien: REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet Investoren und institutionellen Anlegern ein breites Portfolio mit Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien und Grundstücken an.



Dafür ist die REBA IMMOBILIEN AG auf der Suche nach Wohnhäusern oder Wohnanlagen, Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Hotels, Einkaufszentren, Bürogebäude, Gewerbeparks, Pflegeheime und Seniorenresidenzen oder Kliniken sowie Grundstücke für Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien.



Die REBA IMMOBILIEN AG vermittelt Investoren und institutionellen Anlegern beispielsweise folgende Wohnimmobilien und Gewerbeimmobilien:





Wohnungen zum Kauf (Wohnungen, inkl. Studenten-, Senioren-, Business-Apartments)

Häuser zum Kauf (Wohnhäuser und Wohnanlagen)

Gewerbeimmobilien & Bürogebäude

Anlageimmobilien

Auslandsimmobilien

Seniorenimmobilien (Seniorenheime, Pflegeheime, Seniorenresidenzen)

Ferienhäuser & Ferienwohnungen

Hotels & Gastronomieimmobilien

Historische Immobilien wie Schlösser, Burgen oder Landsitze

Freizeitanlagen & Sportanlagen, z.B. Campingplätze & Golfplätze

Krankenhäuser & Kliniken

EKZ Immobilien: Einzelhandel, SB-Märkte, Gewerbeparks, Einkaufszentren & Shopping Center

Off Market Immobilien

Grundstücke





Immobilien Ankaufsprofil der REBA IMMOBILIEN AG



Status:





Bestandsobjekte, gern auch Immobilienportfolios

Neubauten





Investitionsvolumen:





ab 1 Mio EUR (nach oben keine Begrenzung)





Transaktionsformen:





Asset- oder Share-Deal

Forward-Deal

Sale-and-rent-back





Standorte:



Deutschland



Aachen, Augsburg, Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bottrop, Braunschweig, Bremen, Bremerhaven, Chemnitz, Darmstadt, Dortmund, Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Erfurt, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Freiburg im Breisgau, Fürth, Gelsenkirchen, Göttingen, Hagen, Halle (Saale), Hamburg, Hamm, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Herne, Hildesheim, Ingolstadt, Jena, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Koblenz, Köln, Krefeld, Leipzig, Leverkusen, Lübeck, Ludwigshafen, Magdeburg, Mainz, Mannheim, Moers, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr, München, Münster, Neuss, Nürnberg, Oberhausen, Offenbach a. M., Oldenburg, Osnabrück, Paderborn, Pforzheim, Potsdam, Recklinghausen, Regensburg, Remscheid, Reutlingen, Rostock, Saarbrücken, Salzgitter, Siegen, Solingen, Stuttgart, Trier, Ulm, Wernigerode, Wiesbaden, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg



Österreich



Amstetten, Baden, Braunau am Inn, Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Graz, Hallein, Innsbruck, Kapfenberg, Klagenfurt am Wörthersee, Klosterneuburg, Krems an der Donau, Kufstein, Leoben, Leonding, Linz, Lustenau, Mödling, Salzburg, Schwechat, St. Pölten, Steyr, Traiskirchen, Traun, Villach, Wels, Wien, Wiener Neustadt, Wolfsberg



Schweiz



Basel, Bern, Biel (Bienne), Chur, Freiburg, Genf, Köniz, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Luzern, Neuenburg, Schaffhausen, Sitten, St. Gallen, Thun, Uster, Vernier, Winterthur, Zürich



Polen



Breslau (Wroclaw), Bromberg (Bydgoszcz), Danzig (Gdansk), Gdingen (Gdynia), Kattowitz / Katowice, Krakau (Kraków), Lodz (Lódz), Lublin, Posen (Poznan), Radom, Sosnowitz (Sosnowiec), Stettin (Szczecin), Thorn (Torun), Tschenstochau (Czestochowa), Warschau (Warszawa)



Vereinigte Arabische Emirate (VAE)



Abu Dhabi, Adschman, al-Ain, Dibba, Dubai, Fudschaira, Khor Fakkan, Ra's al-Chaima, Schardscha, Umm al-Qaiwain



