Hotelimmobilien-Vermittlung: Hotel-Beratungsgesellschaft HCMI fusioniert mit Hotelmakler REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz mit Repräsentanzen in Berlin und Großalmerode, Laudenbach bei Kassel zählt in Europa zu den führenden Hotelmaklern.



Das Portfolio umfasst derzeit über 300 Hotelimmobilien in Europa.



Aktuelle Hotelangebote sind in der Datenbank abrufbar: http://www.reba-immobilien.ch/hotelimmobilien



„Unser gemeinsames Angebot ist in der Hotelimmobilien-Datenbank einsehbar. Durch unseren Zusammenschluss können wir unseren Kunden und Hotelinvestoren neben Hotelimmobilien auch andere Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken anbieten", erklärt Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt und Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG.



„Die REBA IMMOBILIEN AG erweitert ihren Objektbestand an Hotels und Gewerbeimmobilien stetig. Primär sind wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, aber auch weitere Länder in der EU wie beispielsweise Polen sind aktuell bezüglich der Renditen sehr lukrativ für ein Investment im Hotelimmobilienmarkt", so Holger Ballwanz, Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG. „Investoren oder Bauträger, die auf der Suche nach geeigneten Hotelimmobilien und Grundstücken für neue Hotels sind, können sich jederzeit an uns wenden. Eine diskrete und professionelle Abwicklung ist für uns ebenso selbstverständlich wie ein verlässliches und vertrauensvolles Handeln."



"Unser gemeinsames Angebot ist in der Hotelimmobilien-Datenbank einsehbar. Durch unseren Zusammenschluss können wir unseren Kunden und Hotelinvestoren neben Hotelimmobilien auch andere Gewerbeimmobilien wie beispielsweise Einkaufszentren, Pflegeheime oder Kliniken anbieten", erklärt Horst-Christian Meyer, Hotel-Betriebswirt und Immobilienmakler der REBA IMMOBILIEN AG.



"Die REBA IMMOBILIEN AG erweitert ihren Objektbestand an Hotels und Gewerbeimmobilien stetig. Primär sind wir in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv, aber auch weitere Länder in der EU wie beispielsweise Polen sind aktuell bezüglich der Renditen sehr lukrativ für ein Investment im Hotelimmobilienmarkt", so Holger Ballwanz, Vorstand (CMO) der REBA IMMOBILIEN AG. "Investoren oder Bauträger, die auf der Suche nach geeigneten Hotelimmobilien und Grundstücken für neue Hotels sind, können sich jederzeit an uns wenden. Eine diskrete und professionelle Abwicklung ist für uns ebenso selbstverständlich wie ein verlässliches und vertrauensvolles Handeln."





Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG ist Immobilienmakler, Hotelmakler und Gastronomiemakler in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (VAE) und vermittelt ihren Kunden Grundstücke, Häuser, Wohnungen, Villen, Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen.



Im Raum Berlin Brandenburg und Potsdam ist die REBA IMMOBILIEN AG als Hausbaupartner für Einfamilienhäuser, Stadtvillen, Doppelhäuser oder Reihenhäuser, Ferienhäuser, Bürogebäude oder Gewerbeimmobilien tätig.



Die REBA IMMOBILIEN AG bietet zudem einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen an.



REBA IMMOBILIEN AG aus Susten in der Schweiz hat in Deutschland Repräsentanzen in Berlin sowie in Großalmerode, Laudenbach bei Kassel.



Weitere Informationen:



http://www.mobiles.haus

http://www.mobiles-ferienhaus.de

http://www.reba-immobilien.ch

http://www.reba-hotelmakler.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren