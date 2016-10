real,- gibt weitere Details zur strategischen Neuausrichtung bekannt

Im Zuge der strategischen Neuausrichtung hat die Geschäftsführung der real,- SB-Warenhaus GmbH weitreichende Maßnahmen bekannt gegeben. So sollen in den nächsten fünf Jahren bis zu 3.000 neue Arbeitsplätze im Vertrieb entstehen. Damit soll der hohe Serviceanspruch in den modernisierten Food Lover-Märkten realisiert werden.



In den vergangenen Jahren wurden bereits wichtige strategische Veränderungen bei real,- umgesetzt. So wurde das Filialnetz optimiert, die Modernisierung der Märkte vorangetrieben sowie das real,- Onlinegeschäft erfolgreich weiter ausgebaut. Diese Maßnahmen haben dazu geführt, dass real,- in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2015/16, vor allem durch signifikante Verbesserungen im operativen Bereich, das angestrebte Ergebnis erreichen konnte. Zudem wurde durch einen mit der Gewerkschaft ver.di verhandelten Zukunftstarifvertrag die Grundlage für die Zusage des Mutterkonzerns METRO GROUP geschaffen, innerhalb von fünf Jahren weitere Investitionen in Höhe von einer Milliarde Euro in die Modernisierung von real,- zu tätigen.



Im Zuge der Neuausrichtung wurde auch das neue Food Lover-Konzept entwickelt, das ab Ende November erstmals im komplett umgebauten Pilotmarkt in Krefeld am Niederrhein der Öffentlichkeit präsentiert wird. „Dieses in Deutschland einzigartige Konzept werden wir jedoch nur erfolgreich betreiben können, wenn wir wie geplant die Service-Qualität in unseren Märkten erhöhen. Daher werden zukünftige Investitionen nicht nur in die Modernisierung der Standorte, sondern auch in eine deutliche Aufstockung des Personals fließen“, so real,- Arbeitsdirektor Jörg Kramer.



Im neuen Pilotmarkt in Krefeld werden bereits zur Eröffnung 75 zusätzliche Mitarbeiter arbeiten. Im Zuge des Rollout des Food Lover-Konzepts auf weitere Standorte von real,- in Deutschland wird dadurch ein Personalbedarf von bis zu 3.000 zusätzlichen Arbeitskräften in den nächsten fünf Jahren entstehen.



Darüber hinaus wird es zu einer deutlichen Stärkung des Vertriebs durch eine weitere Dezentralisierung kommen. Den Märkten wird mehr Eigenverantwortung übertragen und die zentralen Strukturen werden deutlich verschlankt. Im Zuge dieser Reorganisation wird es in den nächsten 18 Monaten zu einem Abbau von bis zu 500 Vollzeitstellen im gesamten Verwaltungsbereich und den der Zentrale zugeordneten Bereichen kommen. Dadurch wird ein Einsparpotenzial in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags realisiert.



Durch zahlreiche Firmenübernahmen bedingt sind die Verwaltungsbereiche auf mehrere Standorte in ganz Deutschland verteilt. Im Zuge der Reorganisation und Restrukturierung der Verwaltungsbereiche werden die Zentralfunktionen in absehbarer Zeit am Standort Düsseldorf zusammengelegt. Dies steigert die Effizienz der Zentralfunktionen und unterstützt die angestoßenen Veränderungsprozesse. Zudem wird damit die Zugehörigkeit von real,- zu der am 1. Oktober geschaffenen Wholesale & Food Specialist Company in Düsseldorf unterstrichen.



Die Geschäftsführung wird zügig die Verhandlungen mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen über sozialverträgliche Lösungen für die Beschäftigten aufnehmen. Betriebsbedingte Kündigungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.



Ziel der gesamten Reorganisation ist es, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens durch eine weitere Verbesserung der Ertrags- und Kostenstrukturen zu stärken. Darüber hinaus hat sich real,- auch in den Bereichen Nachhaltigkeit, Innovationsführerschaft und beim weiteren Ausbau des Multichannel-Geschäfts klare Ziele gesetzt. So strebt real,- an, die Treibhausgasemissionen bis 2030 pro Quadratmeter Verkaufsfläche um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Basisjahr 2011 zu reduzieren. Dafür investiert real,- unter anderem in die energetische Sanierung der Märkte, in neue Kühltheken für die Verkaufsräume, den Einsatz neuer Leuchtmittel sowie Optimierungen im Entsorgungsbereich. Zudem hat real,- eine Einkaufsrichtlinie verabschiedet mit dem Ziel, bis 2019 den Anteil nachhaltiger Produkte auf 30 Prozent des Gesamtsortiments auszubauen. Des Weiteren werden ab 2017 in allen real,- Märkten die Plastiktragetaschen abgeschafft.



Die seit vielen Jahren entwickelte Innovationsführerschaft im deutschen Lebensmitteleinzelhandel baut real,- gezielt weiter aus. Bereits heute können Kunden bei real,- mobil Punkte sammeln, mobil bezahlen und sich den Kassenbon auf das Mobiltelefon schicken lassen. Mit Blick auf die steigende Nachfrage nach Onlineangeboten baut real,- zudem sowohl das Onlineangebot als auch den Lieferservice weiter aus. Durch die Übernahme des Kölner Shoppingportals Hitmeister forciert real,- das weitere Wachstum des Multichannel-Geschäfts.

Über die real,- SB-Warenhaus GmbH

Die real,- SB-Warenhaus GmbH ist ein Unternehmen der METRO GROUP. real,- steht für vielfältige Markenprodukte, hohe Frischekompetenz sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Geschäftsjahr 2014/15 erzielte das Unternehmen mit rund 36.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,7 Mrd. Euro. Unter dem Dach der real,- Group führte das Unternehmen in diesem Zeitraum 293 SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen vier Drive-In-Lebensmittelmärkte sowie der real,- Online-Shop. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metrogroup.de









