Von Lametta bis zum Schaukelpferd: Weihnachtsglanz bei real,- in Schwedt

Paul Gabriel, Auszubildender im ersten Lehrjahr zum Kaufmann im Einzelhandel bei real,- in Schwedt, hat den Eingangsbereich des real,- Marktes in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. Auf rund 180 Quadratmeter erstrahlt das Weihnachtssortiment bei real,- am Landgrabenpark. Von Lametta, Christbaumkugeln, Lichterketten bis hin zu Strohsternen, Servietten oder auch Kerzen – das Weihnachtssortiment bei real,- bietet alles für die Innen- und Außendekoration. „Es ist schön, die Aktions-Abteilung selbständig aufbauen und dekorieren zu können und unseren Kunden den weihnachtlichen Glanz im Eingangsbereich zu präsentieren“, sagt Auszubildender Paul Gabriel stolz. Auch real,- Geschäftsleiter Ronald Schiemenz freut sich über das Engagement seiner insgesamt drei Auszubildenden, die dieses Jahr tatkräftig alle Weihnachtsaktionen mitgestalten und auch Ideen einbringen dürfen. So verwandeln die Azubis gemeinsam mit den Fachverkäufern im Lebensmittelhandwerk und dem örtlichen Kindergarten am 22. November die real,- Hausbäckerei in eine Weihnachtsbäckerei. Innerhalb eines dreistündigen Vormittags backen kleine sowie auch große Bäcker gemeinsam Weihnachtsplätzchen. Das gesunde Frühstück für die Kinder bereiten die jungen Nachwuchsfachkräfte bei real,- vor. „Es ist wichtig, jungen Menschen neben fachlichen Inhalten auch soziale Verantwortung und Selbständigkeit zu vermitteln. Das stärkt zudem das Selbstbewusstsein“, sagt real,- Geschäftsleiter Ronald Schiemenz.



Spielevielfalt bei real,- in Schwedt



Die Kleinen freuen sich schon auf den ersten Advent: dann wird schon bald das erste Türchen des Adventskalenders geöffnet, wöchentlich eine Kerze am Adventskranz angezündet und in wenigen Wochen wird Weihnachten gefeiert. Während die Jungen und Mädchen bereits Geschenke für Eltern und Verwandte basteln, wird zudem der Wunschzettel gemalt oder geschrieben. Doch was wünschen sich die Kinder heutzutage? Welche Klassiker und Trends Kinderherzen höher schlagen lassen, zeigt bei real,- in Schwedt die rund 200 Quadratmeter große Spielwarenabteilung. „Nicht nur die Kleinen, vor allem die Erwachsenen freuen sich an unserer Auswahl von aktuellen StarWars-Spielen und Zubehör“, freut sich real,- Geschäftsleiter Ronald Schiemenz. Aber nicht nur Laserschwerte, Darth Vader Masken sind bei real,- erhältlich. Die Spielwarenabteilung umfasst Baby´s erstes Lieblingsspielzeug – angefangen vom Schmusetuch über Rasseln bis hin zur beliebten Bade-Ente. Trends und Klassiker wie Schaukelpferde, Autorennbahnen und Zubehör bis hin zu Lego Duplo-Steinen erfreut das Herz von Kleinkindern. Aktuelle Trends und Neuheiten von Lego und Duplo sind bis zum Teenageralter erhältlich. „Viele Klassiker werden aktuell wieder zum Trend. Womit wir als Kinder bereits spielten, darf auch heutzutage nicht unterm Tannenbaum fehlen“, so Schiemenz. Auch kreativen Wünschen, wie zum Beispiel das Basteln von Armbändern, Weben oder Malen, wird die Spielwarenabteilung bei real,- gerecht. Darüber hinaus gibt es technische Spielwaren, die Wissen und Fähigkeiten fördern und logisches Denken vermitteln.



Kinderherzen schlagen beim Wunschbaum höher



Alle Kinder sollen zum heiligen Fest glücklich sein: real,- in Schwedt bittet um Spenden für bedürftige Kinder der Tagesgruppe „Smile“



Ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum ist der Wunsch eines jeden Kindes. Doch leider gibt es viele hilfsbedürftige Mädchen und Jungen, deren frohe Erwartungen nicht erfüllt werden. Zu ihnen gehören auch die Kinder der Tagesgruppe „Smile“, denen die Wunschbaum-Aktion des real,- Markts in Schwedt zugutekommt. Im Eingangsbereich des real,- Marktes wird in wenigen Wochen wieder Weihnachts-Wunschbaum geschmückt. Und so werden Wunschkugeln von kleinen fleißigen Händen mit der Hoffnung auf ein Weihnachtsgeschenk bemalt und beschrieben. Damit die Kinder der Tagesgruppe „Smile“ am heiligen Abend ein Geschenk auspacken können, sind bei real,- in Schwedt alle Kunden eingeladen, sich als freundliche Helfer und Spender zu erweisen. „Unsere Kunden können dem Christkind behilflich sein, indem sie eine bemalte Karte dem Baum entnehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk an unserem Service-Center abgeben“, so real,- Geschäftsleiter Ronald Schiemenz. Pünktlich wie das Christkind wird real,- Geschäftsleiter Ronald Schiemenz alle Geschenke kurz vor Heiligabend ausliefern.

real,- SB-Warenhaus GmbH

Die real,- SB-Warenhaus GmbH ist ein Unternehmen der METRO GROUP. real,- steht für vielfältige Markenpro-dukte, hohe Frischekompetenz sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter dem Dach der real,- Group führt das Unternehmen 285 SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen fünf Drive-In-Lebensmittelmärkte sowie der real,- Online-Shop. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen mit rund 36.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,5 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metrogroup.de.

