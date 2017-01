Ausweitung der Nachhaltigkeitsinitiative: real,- schafft ab sofort alle Plastiktüten ab

Ab Januar 2017 Abschaffung aller Plastiktüten und Einführung von umweltfreundlichen Tragetaschen und -kartons

Nächste Stufe zur maßgeblichen Verringerung von Kunststoffabfällen





Bereits vor mehr als zehn Jahren hat real,- aus ökologischen Gründen die Herausgabe von kostenlosen Plastiktüten an den Standardkassen abgeschafft und bietet zudem seinen Kunden seit mehreren Jahren Permanent-Tragetaschen mit lebenslanger Garantie aus bis zu 85 Prozent Recycelmaterial an. Jetzt geht real,- den nächsten Schritt und verzichtet ab Januar 2017 bundesweit auf den Verkauf von Plastik-Tragetaschen. Zukünftig setzt das Hypermarkt-Unternehmen ausschließlich auf nachhaltige Tragetaschenalternativen. Dadurch werden jährlich rund 49 Millionen Plastiktragetaschen eingespart. Dies entspricht einer Reduzierung von rund 940 Tonnen Kunststoff.



„Der Verzicht von Plastiktüten im Verkauf ist die logische Konsequenz aus unserem zielstrebigen Handeln im Sinne unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Mit unserem Engagement werden wir einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll beitragen“, so real,- CEO Patrick Müller-Sarmiento.



Bei der Auswahl der weiterhin kostenpflichtigen Einkaufstaschen legt real,- größten Wert auf die vielfache Wiederverwendungsmöglichkeit. So finden Kunden, die keine Mehrwegtragetasche dabei haben, ab sofort in allen rund 285 real,- Märkten deutschlandweit verschiedene umweltschonendere Tragetaschenalternativen an den Kassenzonen sowie an den Selbstbedienungskassen. Die real,- Kunden können dabei zwischen der wiederverwendbaren Baumwolltragetasche und der Permanent-Tragetasche aus bis zu 85 Prozent Recycelmaterial wählen. Sollte diese robuste Permanent-Tragetasche dennoch einmal defekt gehen, wird sie an der Kasse jederzeit gratis ausgetauscht. Ebenso erhältlich sind mehrfach zu nutzende Tiefkühltragetaschen. Ergänzt wird das Angebot durch die Papiertragetaschen in zwei Größen und den Papierkarton. Die Papiertragetaschen und der Papierkarton stammen aus verantwortungsvoller Waldwirtschaft und tragen das FSC-Siegel. Der Einkaufskarton ist ab Februar 2017 in allen real,- Märkten im Kassenbereich zu finden und bietet vor allem bei Großeinkäufen Tragekomfort. Noch bis Ende Januar 2017 werden die letzten Plastiktüten in der Übergangszeit in den Märkten verkauft.



Handeln aus Verantwortung



Das Thema Umwelt- und Ressourcenschutz nimmt bei real,- einen hohen Stellenwert ein. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie engagiert sich das Hypermarktunternehmen seit Jahren für die Vermeidung und Verwertung von Abfällen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. real,- engagiert sich seit langem aktiv für den Schutz und den Erhalt der Umwelt. Die Förderung umweltschonender Produkte und Verpackungen zählt ebenso dazu, wie das Engagement bei Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und Wiedereinbringung in den Stoffkreislauf. Das Angebot an Tragetaschen hatte real,- daher immer wieder angepasst.



„Ein Großteil der Plastiktragetaschen werden nach kurzer Nutzungsdauer in den Hausmüll geworfen oder landen im schlimmsten Fall in der Natur. Wir tragen somit zur Reduzierung von Plastikmüll bei und erleichtern unseren Kunden ein nachhaltiges Einkaufsverhalten“, sagt Patrick Müller-Sarmiento, CEO bei real,-.

real,- SB-Warenhaus GmbH

Die real,- SB-Warenhaus GmbH ist ein Unternehmen der METRO GROUP. real,- steht für vielfältige Markenpro-dukte, hohe Frischekompetenz sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Unter dem Dach der real,- Group führt das Unternehmen 285 SB-Warenhäuser in Deutschland. Hinzu kommen fünf Drive-In-Lebensmittelmärkte sowie der real,- Online-Shop. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen mit rund 36.000 Mitarbeitern einen Netto-Umsatz von ca. 7,5 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.real.de/unternehmen und www.metrogroup.de.

