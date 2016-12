Real I.S. erwirbt "Shopping Cité" in Baden-Baden von TH Real Estate

Die Real I.S. erwirbt für den Spezial-AIF "Real I.S. Themenfonds Deutschland" das nahezu vollständig vermietete "Shopping Cité" in Baden-Baden. Verkäufer ist TH Real Estate für den pan-europäischen Einzelhandelsfonds Henderson European Retail Property Fund (Herald). Das ebenerdige Fachmarktzentrum mit integrierter Mall umfasst ca. 25.000 Quadratmeter Mietfläche und 800 Pkw-Stellplätze. Die "Shopping Cité" am Gewerbepark Cité 7 wurde 2006 auf einem rund vier Kilometer westlich der Innenstadt gelegenen ehemaligen Kasernenareal der französischen Streitkräfte errichtet und stellt für den neuen Stadtteil Cité den zentralen Versorgungsstandort dar. Ankermieter sind Edeka, Media Markt, der Drogeriemarkt Müller und H&M. Gastronomiekonzepte ergänzen das Einzelhandelsangebot. Über den Verkaufspreis wurde Stillschweigen vereinbart.



"Bei der Shopping Cité handelt es sich um ein etabliertes, gut funktionierendes und zeitgemäßes Fachmarktzentrum mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung in einem Einzugsgebiet mit hohem Kaufkraftniveau und positiver Bevölkerungsentwicklung", resümiert Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Mit seiner außergewöhnlichen, modernen Architektur verfügt das Objekt über einen hohen Wiedererkennungswert, was zu der hohen Besucherfrequenz von jährlich knapp 2,9 Millionen Kunden beiträgt. "Die Immobilie passt sehr gut in das Portfolio des Themenfonds Deutschland und zeigt zudem ein vielversprechendes Optimierungspotenzial", führt Jewgrafow weiter aus.



Auf dem Dach des Gebäudes befinden sich zwei Park-Rotunden mit insgesamt 800 kostenlosen Pkw-Stellplätzen. Jede Rotunde ist über eine zweiläufige Rollsteiganlage sowie über zwei Aufzüge an die Mall angebunden. Die Zufahrt zu den Parkplätzen erfolgt über eine innen liegende Rampe. Die übrigen Dachflächen verfügen über eine intensive Dachbegrünung mit Grünrasen, der stellenweise nahtlos in die umliegende Begrünung übergeht.



Der Themenfonds Deutschland ist ein diversifizierter Immobilien-Spezial-AIF für institutionelle Investoren. Der Fonds investiert in deutsche Objekte im Bereich Core und Core-Plus. Im Fokus stehen Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt durch Wohn-, Hotel- und Logistikimmobilien und der Fonds hat bis dato u.a. Objekte in Köln, Bonn und München angekauft.

Real I.S. AG

Die Real I.S. Gruppe ist seit mehr als 25 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Assetmanagern am deutschen Markt. Neben Alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF's und geschlossenen Publikums-AIF's) umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club Deals und Joint Ventures. Das Unternehmen hat rund 7 Mrd. Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB und Tochtergesellschaften in Frankreich, Luxemburg und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren