Real I.S. erwirbt Fachmarktzentrum in Karlsfeld für Spezial-AIF Real I.S. Regionalfonds Süddeutschland

- Rund 6.000 Quadratmeter vermietbare Fläche

- Voll vermietetes Neubauobjekt bei München



Die Real I.S. erwirbt für den Real I.S. Regionalfonds Süddeutschland das Fachmarktzentrum „Neue Mitte Karlsfeld“ in Karlsfeld bei München. Das in 2016 fertiggestellte Neubauobjekt mit 6.000 Quadratmetern Einzelhandelsfläche verfügt über eine Tiefgarage mit rund 200 Stellplätzen und ist langfristig an die drei Filialisten EDEKA, Aldi und Müller vermietet. Projektentwickler ist die Investa Projektentwicklungs- und Verwaltungs GmbH. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



„Das Fachmarktzentrum „Neue Mitte Karlsfeld“ zeichnet sich durch einen hervorragenden Makro- und Mikrostandort sowie durch eine hochwertige Objektqualität aus. Vor diesem Hintergrund ist es der Investa Immobiliengruppe bereits in der Realisierungsphase gelungen, attraktive und sich hervorragend ergänzende Einzelhändler als langfristige Mieter zu gewinnen“, sagt Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG.



Das eingeschossige [in Teilbereichen zweigeschossige] Einzelhandelsgebäude ist ein Teil der Projektentwicklung "Neue Mitte Karlsfeld" in der Gemeinde Karlsfeld im Landkreis Dachau. Das Nahversorgungszentrum liegt zwischen einem gewachsenen und einem neu entstehenden Wohngebiet. Rund um den entstehenden Marktplatz gegenüber dem Eingang des Nahversorgungszentrums wird zukünftig auch der Karlsfelder Wochenmarkt stattfinden. Der Standort hat dadurch das Potenzial, als zentraler Marktplatz mit hoher Aufenthaltsqualität wahrgenommen zu werden.



Karlsfeld liegt geografisch direkt am nord-westlichen Stadtrand von München. „Damit ist das Fachmarktzentrum weniger als fünf Kilometer von der Stadtgrenze München entfernt und befindet sich somit im Einzugsgebiet der drittgrößten Stadt Deutschlands“, erklärt Jewgrafow.



Das Gebäude ist ansprechend gestaltet und fügt sich baulich harmonisch in den Kontext der umliegenden Wohnbebauung ein. Die Planung des Objekts wurde von dem renommierten Architekturbüro Steidle aus München durchgeführt.



Das Fachmarktzentrum „Neue Mitte Karlsfeld“ ist das sechste Investment des inländischen Spezial-AIF Regionalfonds Süddeutschland (RFS), der in Groß- und Mittelstädte in Bayern und Baden-Württemberg (u.a. in München, Stuttgart und Freiburg in den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel und Wohnen) investiert. Das Zielvolumen des Fonds beträgt 400 Millionen Euro.

Als Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe ist die Real I.S. Gruppe der Assetmanagement- und Fondsdienstleister der BayernLB für Immobilien. Neben Spezialfonds und Immobilienfonds als Publikumsfonds gehören individuelle Fondslösungen, das Portfoliomanagement und das Management von institutionellen internationalen Immobilienportfolien zu den Tätigkeitsfeldern. Seit 1991 wurden mehr als 100 Fondsprodukte für das Privatkundengeschäft und für institutionelle Investoren angeboten. Das Unternehmen hat 7,2 Mrd. Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt seit 5. Mai 2014 über zwei lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB. Weitere Informationen unter www.realisag.de.



