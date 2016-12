Real I.S. erwirbt Büroimmobilie in Paris von AEW

Investment mit ca. 5.560 Quadratmeter voll vermieteter Bürofläche

Hohe Bonität des Mieters





Die Real I.S. erwirbt für den Spezial AIF Real I.S. BGV VI von dem Europe Value Investors Fonds (EVI) der AEW die vollständig vermietete Büroimmobilie "Faubourg St. Martin" in Paris, Frankreich. Mieter der rund 5.560 Quadratmeter Bürofläche ist "Leboncoin", ein Kleinanzeigenportal der Firma Schibsted France. Die norwegische Muttergesellschaft Schibsted ist europaweit führend beim Aufbau und Betrieb von Online-Einkaufsplattformen.



"Bei dem Objekt handelt es sich um eine attraktive Büroimmobilie mit offenen Galerien, einer geschossübergreifenden großflächigen Verglasung sowie sichtbarer Tragkonstruktion, die den Büroflächen ein modernes und loftartiges Erscheinungsbild verleihen", sagt Georg Jewgrafow, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG. "Zudem bietet das Investitionsobjekt einen großräumigen Flächenzuschnitt an, der in dem eher durch kleinteilige Mietflächen geprägten innerstädtischen Teilmarkt nur selten vorhandenen ist", erklärt Jewgrafow.



"Diese erste Transaktion des EVI in Frankreich bestätigt unsere Strategie, die Vermögenswerte unseres Portfolios aufzuwerten, um sie durch aktives Asset-Management in Core-Immobilien verwandeln zu können", sagt Carsten Czarnetzki, Fund Manager von EVI.



Die Immobilie mit der Adresse 85-87 rue du Faubourg Saint Martin wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ursprünglich als Kaufhaus erbaut und wird heute als Bürogebäude genutzt. Das historische Gebäude mit modernem Innenraumdesign erstreckt sich über fünf Obergeschosse, Erdgeschoss sowie vier Untergeschosse. In der Tiefgarage im Untergeschoss befinden sich 113 Parkplätze.



Durch die ursprüngliche Kaufhausarchitektur sind die Geschossdecken im zweiten und vierten Obergeschoss in großen Teilbereichen offen. Dadurch ergeben sich großzügige Galerieetagen mit ca. 800 Quadratmetern Fläche, die das erste Obergeschoss mit dem zweiten sowie das dritte Obergeschoss mit dem vierten verbinden. Bei Bedarf kann das Hauptgebäude somit in zwei separat vermietbare Mieteinheiten aufgeteilt werden. Darüber hinaus verfügt das Gebäude über etwa 770 Quadratmeter Terrassenflächen.



Das Gebäude im 10. Arrondissement von Paris befindet sich in einem aufstrebenden Teilmarkt in unmittelbarer Nähe der Bahnhöfe "Gare de l'Est" und "Gare du Nord".



Bei der Büroimmobilie "Faubourg St. Martin" handelt es sich um das 12 Investment des Fonds BGV VI. Es ist das erste Investment am Zielmarkt Frankreich und leistet damit in Bezug auf die Länderallokation einen zielgerichteten Beitrag. Zielregion des BGV VI ist der Euro-Währungsraum mit einer Fokussierung auf Deutschland, Frankreich und die BeNeLux-Staaten. Bevorzugte Assetklassen sind Büro- und Handelsimmobilien, ergänzt durch Investmentchancen bei Logistikimmobilien und Budgethotels. Die Ausrichtung der BGV VI liegt bei Core-/Core-Plus-Investments. Im Inland ist die BGV VI in den Städten Berlin, München, Bonn, Rostock sowie Buchholz bei Hamburg investiert. In den Niederlanden hält der Spezial-AIF Bayerische Grundvermögen VI mehrere Objekte in Amsterdam sowie eine Logistikimmobilie in Moerdjik. Zudem kaufte der Fonds in Dublin, Irland Objekte an sowie in Brüssel, Belgien.



Unterstützt wurde die Real I.S. AG von Laurent Hosana, C&C Notaires sowie durch Vincent Lassalle, SBKG & Associés. Die steuerliche Beratung übernahm Fanny Combourieu, King Wood & Mallesons. AEW wurde von Prud'homme & Baum und GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I. beraten.

Real I.S. AG

Die Real I.S. Gruppe ist seit mehr als 25 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Assetmanagern am deutschen Markt. Neben Alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF's und geschlossenen Publikums-AIF's) umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club Deals und Joint Ventures. Das Unternehmen hat rund 7 Mrd. Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB und Tochtergesellschaften in Frankreich, Luxemburg und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren