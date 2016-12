Real I.S. erhält Individualmandat in Höhe von 500 Mio. Euro Aufbau eines Europa-Portfolios für deutschen Versicherungskonzern

Die Real I.S. hat im laufenden Geschäftsjahr 2016 das Individualmandat eines deutschen Versicherungskonzerns zum Aufbau eines Europa-Portfolios mit einem Eigenkapital von 500 Millionen Euro erhalten. Die Expertise der Real I.S. mit Tochtergesellschaften in Luxemburg und Frankreich überzeugte. Allein bei Individualmandaten hat die Real I.S. bisher ein Volumen von etwa 900 Millionen Euro erreicht.



"Dieses neue Mandat bestätigt unsere Strategie, insbesondere mit zielgenauen Individualfonds und Club Deals unsere Marktposition bei Versicherungen, Versorgungseinrichtungen und Pensionskassen nachhaltig auszubauen", sagt Jochen Schenk, Vorstand der Real I.S. "Dafür nutzen wir nicht nur unseren guten Marktzugang, sondern können auch die passende Kompetenz im Asset-Management-Bereich vorweisen."



Die Investmentausrichtung des Fonds liegt auf Core- sowie Manage-to-Core-Investitionen mit attraktivem Wertschöpfungspotential.

Real I.S. AG

Die Real I.S. Gruppe ist seit mehr als 25 Jahren der auf Immobilieninvestments spezialisierte Fondsdienstleister der BayernLB. Das Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe zählt zu den führenden Assetmanagern am deutschen Markt. Neben Alternativen Investmentfonds (Spezial-AIF's und geschlossenen Publikums-AIF's) umfasst das Produkt- und Dienstleistungsangebot individuelle Fondslösungen, Club Deals und Joint Ventures. Das Unternehmen hat rd. 7 Mrd. Euro Assets under Management. Die Real I.S. Gruppe verfügt über zwei lizensierte Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs) nach KAGB und Tochtergesellschaften in Frankreich, Luxemburg und Australien. Weitere Informationen unter www.realisag.de.



