Filmplus: HEIL mit dem Schnitt Preis Spielfilm 2016 ausgezeichnet

Die Nazi-Satire HEIL wurde bei Filmplus, dem Festival für Filmschnitt und Montagekunst, mit dem Filmstiftung NRW Schnitt Preis Spielfilm 2016 für die „Beste Montage“ ausgezeichnet. Editor Vincent Assmann erhielt den Preis gemeinsam mit Monika Willi, die für den österreichischen Beitrag „Thank You for Bombing“ geehrt wurde.



Die Jury begründet ihre Wahl wie folgt: „HEIL hat uns beeindruckt, weil es der Montage gelingt, ein großes Ensemble an Figuren und Erzählsträngen nicht nur formal und rhythmisch, sondern auch dramaturgisch in den Griff zu bekommen. Die Montage bewegt sich dabei mit sicherem Timing zwischen satirisch überspitzten, hysterischen Momenten und entschleunigend wirkenden Szenen hin und her – um so Anlauf für das nächste szenische Feuerwerk zu nehmen.“



Der von der Film- und Medienstiftung NRW mit 7.500 Euro dotierte Schnitt Preis Spielfilm prämiert jährlich die beste künstlerische Eigenleistung eines Editoren an einem deutschen oder österreichischen Kinospielfilm.



„Vincent Assmann hat mit HEIL bewiesen, dass er ein wahrer ‚Meister des Timings‘ ist. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zu diesem Erfolg“, so Michael Lehmann, Produzent des Films und Vorsitzender der Geschäftsführung der Studio Hamburg Produktion Gruppe.



HEIL ist eine kreischend komische Liebeskomödie und bitterböse Gesellschaftssatire, in der alle durch den Kakao gezogen werden. Die alten rechtsradikalen Schläger und die neuen, sich harmlos gebenden „Nipster". Die liberalen Intellektuellen mit ihren Denkverboten. Die Antifa mit ihren Schwarzweiß-Feindbildern. Der Verfassungsschutz mit seinem grotesken Bürokratie-Wirrwarr. Der Kulturbetrieb mit seinem prätentiösen Kunst-Blabla. Und nicht zuletzt die Medienöffentlichkeit, die süchtig ist nach Erregung und sich ihre eigene Wirklichkeit schafft. Rasant und rasend zugleich inszeniert, ist HEIL eine schrille Farce über die Lage der Nation, der nichts heilig ist.



HEIL ist eine Produktion der REAL FILM Berlin GmbH und der LETTERBOX FILMPRODUKTION GMBH in Koproduktion mit Bella Firma UG, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (Cooky Ziesche und Dagmar Mielke), Südwestrundfunk (Martina Zöllner) und ARD Degeto (Claudia Grässel) in Zusammenarbeit mit ARTE (Barbara Häbe), gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, dem Deutschen Filmförderfonds sowie der Filmförderungsanstalt. Entstanden im Rahmen der Initiative LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg. Drehbuch und Regie: Dietrich Brüggemann. Als Produzenten sind Michael Lehmann und Katrin Goetter tätig.

