Deutscher Marken- und Designkongress

Wieviel Persönlichkeit investierte die Gründerin Milena Glimbovski in die Marke „Original Unverpackt“? Wie meisterte Dr. Andreas Kaufmann als Innovator und Investor die Transformation der Traditionsmarke Leica Camera in die digitale Ära? Sind die Brands von digitalen Services wie Foodora, Uber oder Momox schon morgen größer als die traditionellen Produktmarken? Wie gelang Mimi Sewalski mit ihrer Plattform „Avocado Store“ der Senkrechtstart in satten Märkten? Solchen Fragen stellen sich die Menschen und Macher hinter den Marken auf dem Deutschen Marken- und Designkongress 2016. Der Kongress wird vom Rat für Formgebung veranstaltet und findet am 11. November in Stuttgart statt – an einem Ort, der Marke, Design und Innovation zu einer architektonischen Erfahrung verbindet: dem avantgardistischen Porsche Museum.



Der diesjährige Kongress beschäftigt sich unter dem Titel „Brand New Germany – Märkte aufmischen“ weniger damit, was in der Vergangenheit funktioniert hat. Der Fokus richtet sich vielmehr dorthin, wo die Kontinuität klassischer Markenführung durch disruptive Veränderungen zur Sackgasse zu werden droht. Die Vorträge und Panel-Diskussionen des Kongresses gliedern die Organisatoren dazu in drei thematische Cluster: Unter dem Titel „Marke 2020 – massenhaft individuell“ diskutieren internationale Experten wie Cate Trotter von der Agentur Insider Trends, London, über Markentrends von morgen – insbesondere unter dem Aspekt der wachsenden „Mass Customization“ durch vernetzte, digitalisierte Wertschöpfungsketten.



„Senkrechtstarter in satten Märkten“ präsentiert Menschen, die mit innovativen Ideen den etablierten Wettbewerb aufgemischt haben – wie zum Beispiel Mark Busche, der mit seiner Plattform „Smake“ ein Pionier bei der Individualisierung von Textilien ist.



„Markenwandel radikal“ erzählt, wie bekannte Marken Transformationen meisterten und sich radikal neu erfanden: Unter anderem mit Dr. Elias Knubben, der bei Festo die „Bionic Projects“ leitet sowie Uwe Greunke, der die Marke Sennheiser durch die Turbulenzen der Elektronik- und Musikindustrie führt.



Entrepreneure, Macher, Manager und Gestalter, die sich mit Marke und Design beschäftigen, erwartet auf dem Deutschen Marken- und Designkongress eine hochkarätige Debatte mit internationalen Persönlichkeiten über die relevanten Zukunftsfragen – und zugleich die Gelegenheit, sich kollegial auszutauschen und interessante Kontakte zu knüpfen. Auch für Lehrende und Studierende aus entsprechenden Bereichen bietet die Teilnahme spannende Einblicke in die Praxis. Alle weitere Informationen zu Programm, Anmeldung, Sprechern und Themen werden auf der Website des Rat für Formgebung unter www.german-design-council.de/dmdk2016 publiziert



Alle Referenten auf einen Blick:



Mark Busche, Geschäftsführer, Smake GmbH

Milena Glimbovski, Geschäftsführerin, Original Unverpackt GmbH

Uwe Greunke, Director Global/Brand Marketing, Sennheiser electronic GmbH & Co. KG Jack Hirsch, CEO / Co-Founder, Butter.ai

Dr. Andreas Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender, Leica Camera AG

Dr. Elias Knubben, Leiter Corporate Bionic Projects, Festo AG & Co. KG Emanuel Pallua, Founder und COO, foodora GmbH

Dr. Alexander Scheufelen, Mitgründer und Geschäftsführer, Metapaper GmbH & Co. KG Mimi Sewalski, Geschäftsführerin, Avocado Store GmbH

Olaf Stein, Mitgründer von Metapaper, Partner Branding bei Factor Design GmbH & Co. KG Cate Trotter, Head of Trends, Insider Trends



Die Daten in Kürze:



Deutscher Marken- und Designkongress: „Brand New Germany – Märkte aufmischen“ Veranstalter: Rat für Formgebung

Partner: Factor Design und das Design Center Stuttgart

Datum: 11. November 2016, 10.00 – 17.00 Uhr

Ort: Stuttgart, Porsche Museum



Rat für Formgebung



Der Rat für Formgebung zählt zu den weltweit führenden Kompetenzzentren für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design. Seinem Stifterkreis gehören aktuell mehr als 260 Unternehmen an. Der Rat für Formgebung wurde 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages gegründet, um die Designkompetenz der deutschen Wirtschaft zu stärken. Seine vielseitigen Aktivitäten verfolgen ein Ziel: Die nachhaltige Steigerung des Markenwerts durch den strategischen Einsatz von Design zu kommunizieren.













