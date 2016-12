Radurlaub vom Königreich Schweden bis zum Königssee

In Fischland und an Schwedens Westküste radeln oder doch vom Bodensee an den Königssee? Im Saisonangebot 2017 des Konstanzer Veranstalters Radweg-Reisen steckt viel Radlerblut, Frischluft und Küstennähe.



Per Fahrrad durch Europa zu reisen, ist für viele Aktivurlauber ein erstrebenswertes Ziel. Etappenweise geht das auch und ganz bequem. Etwa auf den mehr als 250 Routen des Konstanzer Veranstalters Radweg-Reisen. Der Clou: Man braucht weder Pannen fürchten noch muss man sich selbst um den Gepäcktransport oder die Hotelbuchung kümmern.



NEU: Schwedens Westküste – per Rad unterwegs im Land von Pippi und Michel



Schweden klingt nach Natur, Weite und Entspannung. Das größte skandinavische Land hat nur knapp zehn Millionen Einwohner, dafür 90.000 Seen mit reichlich Fauna und Flora. 3.218 Kilometer seiner Landesgrenze umspült die Ostsee. Dazu zählt auch die Meerenge zu Dänemark an der Westküste Schwedens, der so genannte Kattegat. Sie hat so manchen Seefahrer das Fürchten gelehrt. Weniger gefährlich, aber genauso schön ist die Passage zu Land. Kein Wunder also, dass exakt hier Schwedens erster nationaler Fahrradweg verläuft, der Kattegatleden. Er verläuft durch die Region Schonen mit endlos scheinenden Stränden und Landschaften. Unterbrochen werden sie von hübschen Fischerdörfern und altehrwürdigen Städten. Etappenziele sind Varberg mit seiner alten Feste oder das Städtchen Ängelholm, das neben Eisenbahn- und Flugzeugmuseum sogar ein UFO-Denkmal beherbergt. Pausenstopps für einen Happen leckerer schwedischer „Husmanskost“ oder ein paar Kapitel in einem Buch von Astrid Lindgren bleiben immer. Denn für die 340 Kilometer lange Route an Schwedens Westküste sieht der Konstanzer Veranstalter Radweg-Reisen acht Tage Reisedauer und einen Preis ab 849 Euro pro Person vor. Sie ist von Mai bis September buchbar. Die Anreise ist samstags, Kinder reisen vergünstigt. Details zur Reise und Buchung unter Tel.: +49 7531 81 99 3-0 oder www.radweg-reisen.com.



NEU: Per Rad mit der Familie Fischland entdecken



Robben beobachten, Muscheln suchen oder mit dem Schaufelraddampfer durch die Boddenlandschaft von Fischland schippern: Das lässt Kinderaugen strahlen und die Rad-Etappen zwischendurch locker meistern. Sogar ein Besuch des Ostseebad Wustrow mit historischer Architektur in wilhelminischem Charme lässt sich bei den Kleinen dann gut verkaufen. Während Mama flaniert, trainiert Papa mit den Sprösslingen Fertigkeiten mit Wind und Wellen in einer Rügenjolle. Die robusten Segler können im Wustrower Hafen auch für nur eine Stunde ausgeliehen werden. Radurlaub auf dem Darß ist perfekt für Familien und Genussradler. Die 185 Kilometer von Rostock aus über Wustrow und Zingst bis nach Stralsund sind in acht Tagen bequem zu erradeln. Und der Strand radelt immer mit. Sollte das Wasser zu kalt zum Planschen sein, ist ein Picknick im Strandkorb oder die Suche nach Muscheln zu jeder Jahreszeit möglich. Die Route ist von Mitte April bis Mitte Oktober ab 699 Euro pro Person buchbar. Kinder reisen vergünstigt. Die Anreise ist an jedem Wochentag möglich. Details und Buchung unter Tel.: +49 7531 81 99 3-0 oder www.radweg-reisen.com.



O gradlt is – mit dem Drahtesel vom Bodensee zum Königssee



Der Bodensee fasst 48 Milliarden Kubikmeter Wasser, der Königssee gut 511 Millionen. Das Schwäbische Meer ist 251 Meter tief, der Königssee nur 190. Dafür steigt die Toleranzgrenze was den Alkoholgenuss anbelangt. Auf deutschem Terrain sind es 0,3 und auf österreichischem 0,8 Promille. Das ist gut zu wissen, wenn man sich zur Brotzeit eine Radlermaß oder einen Heurigen gönnen möchte. Doch das schlagende Argument für eine Radreise vom Bodensee zum Königssee ist die unvergleichliche Landschaft, die passiert wird. Die 14-tägige Radreise des Veranstalters Radweg-Reisen startet in der Mittelalterstadt Konstanz. Am Bodenseenordufer bis nach Lindau entlang führt sie quer durch das bayerische Voralpenland, über Oberstaufen und Bad Tölz bis in die Mozart- und Festspielstadt Salzburg. Passiert werden einsam gelegene Bauernhöfe, aber auch märchenhafte Königsschlösser. Der Eintritt ins Rosgartenmuseum in Konstanz sowie die Fährüberfahrt nach Meersburg sind ebenso im Preis ab 1.179 Euro pro Person inkludiert wie 13 Übernachtungen und der tägliche Gepäcktransport ins jeweils neue Domizil. Die Radreise ist von 30. April bis 8. Oktober 2017 buchbar. Die Anreise ist sonntags. Details und Buchung unter Tel.: +49 7531 81 99 3-0 oder www.radweg-reisen.com.



Mit dem Rad unterwegs – Radreisen mit Komfort und Gepäckservice 2017 – so lautet der Titel des neuen Hauptkatalogs von Radweg-Reisen. Er kann online kostenfrei angefordert oder im Web durchgeblättert werden. Der Katalog Mit Rad und Schiff ist nur als Onlineversion verfügbar. Eine Notfall-Hotline erlaubt über den gesamten Reisezeitraum den schnellen Draht zum Konstanzer Anbieter: Sei es, um Änderungen im



Tourenverlauf, Fragen zum Gepäcktransport zu klären oder um das gemietete Fahrrad auszutauschen. Ein ausgeklügeltes Standort- und Partner-Netzwerk sorgt dafür, dass dies ohne großen Zeitverlust geschieht. Weitere Informationen unter Tel.: +49 7531 81 99 3-0 oder www.radweg-reisen.com.

