"Wir waren das jüngste Wirte-Ehepaar Nordrhein-Westfalens" - Inhaber von Haus Ratte verabschieden sich nach fast 50 Gastronomie-Jahren

Vor 46 Jahren haben Reinhold und Barbara Hirsch, damals das jüngste Gastronomen-Ehepaar Nordrhein-Westfalens, „Haus Ratte“ von den Eltern übernommen. Seitdem begrüßte ein historisches Wagenrad mit einer schmiedeeisernen Ratte Jahrzehnte lang die Gäste am Eingang der traditionellen Kneipe. Am 30. Dezember verabschiedeten sich die beiden Kirchlinder Originale nun von ihren Stammgästen – es flossen Tränen der Rührung und durch den Zapfhahn wie gewohnt Dortmunder Kronen.



Mit der Verabschiedung aus Haus Ratte geht für das Ehepaar Hirsch eine besondere Zeit zu Ende – denn hier haben die beiden nicht nur zusammen gearbeitet, sondern sich als junge Erwachsene beim Tanztee mit Akkordeonspieler auch kennen gelernt. Als Reinhold und Barbara Hirsch 1970 mit der Gastronomie begannen, waren der gelernte Konditor und seine Frau das jüngste Gastronomen-Ehepaar Nordrhein-Westfalens. „Über die Jahre waren wir wahrscheinlich das glücklichste Wirte-Ehepaar und heute sind wir vielleicht das dienstälteste Wirte-Paar“, schmunzeln die beiden Pensionäre. „Ich war immer gerne Wirt“, schwärmt Reinhold Hirsch „und meine Frau hat mich dabei tatkräftig unterstützt.“ Der Wirt aus Leidenschaft blickt glücklich auf seine Zeit hinter dem Tresen zurück. Es war eben diese Zufriedenheit, die das Gastronomen-Ehepaar auch gegenüber seinen Gästen ausstrahlte. Deshalb kamen alle immer wieder gern in die typische Eckkneipe in Kirchlinde – und natürlich wegen des frisch gezapften Dortmunder Kronen, das im Haus Ratte seit 55 Jahren „zur Familie gehörte“.



Nun heißt es für die umtriebigen Hirschs „Koffer packen“, denn die viele Zeit, die sie jetzt haben, wollen sie mit Reisen verbringen – fremde Länder und Leute kennenlernen. Doch ihre Heimat bleibt nach wie vor Dortmund, denn „hier fühlen wir uns richtig wohl!“, sagen die beiden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren