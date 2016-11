Volltreffer beim Nördlichen Dortmunder 1 Schützenbund

Vor über einem Jahr - am 13. Oktober 2015 - viel das Vereinsheim des Nördlichen Dortmunder Schützenbundes e.V. den Flammen zum Opfer. Gut ein Jahr später und nach einer anstrengenden Renovierungszeit freuen sich die 6 Schützen auf ihr neues Domizil und weihen es mit der traditionellen Kranzniederlegung zum 7 Volkstrauertag (13.11.) und einem anschließenden Weihnachtsbasar ein.



Einmal alles neu! Nach der Flammennacht standen nur noch die Grundmauern und die 180 Mitglieder vor dem sportlichen Nichts. "Mit viel Eigenleistung haben wir alle Räume entkernt", ist Vereinsvorstand Karl-Heinz Dorow stolz auf das Engagement seiner "Truppe". Denn durch den Rauch musste auch alles raus, was nicht abgebrannt war. Alte Relikte, wie Vereinsflaggen und Schützenkönigketten waren zum Glück in Vitrinen geschützt und konnten gerettet werden.



Aber die Mühen haben sich gelohnt! In den Neuaufbau des Vereinsheims, das einst 1967 eingeweiht wurde, wurde gut investiert: Der neue Eingangs- und Tresenbereich lädt zum Verweilen ein, Sanitäranlagen und Küche erstrahlen in neuem Glanz und der kombinierte Schießstand und Festsaal können wieder genutzt werden. Schon im März 2017 wird die Kreisdelegiertentagung in den neuen Räumen stattfinden.



Den 13. November starten die Traditionsschützen mit der traditionellen Kranzniederlegung am Nordfriedhof in Dortmund Eving. Im Anschluss ab 14 Uhr organisieren die Schützen im Vereinsheim einen winterlichen Weihnachtsbasar und präsentieren das neue Heim allen Interessierten. "Nach über einem Jahr kehrt in die Burgholzstraße 233 endlich wieder Vereinsleben ein", freut sich auch Alexander Beckmann-Olschowka von den Dortmunder Brauereien, die den Nördlichen Dortmunder Schützenbund seit je her unterstützen.



Anschrift: Nördlicher Dortmunder Schützenbund e.V., Burgholzstraße 233, 44145 Dortmund

