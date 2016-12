Kronen Wintergrillen 2016

Grillen nur im Sommer? Schnee von gestern! Denn an diesem Samstag haben 250 Grillverrückte gezeigt, dass sie zu jeder Jahreszeit Feuer und Flamme für Leckeres vom Rost sind. Jetzt stehen die Sieger beim neunten Kronen Wintergrillen fest: Team „Smokings‎“ sichert sich den Goldenen Grillrost plus eine Grillparty im Wert von 500 Euro. Die Teams „Nautische Grillfreunde“ und „Loveyoumeat“ auf den Plätzen zwei und drei erhalten jeweils ihr gesamtes Körpergewicht in Litern Dortmunder Kronen aufgewogen. Herzlichen Glückwunsch!



Vor neun Jahren wurde zum ersten Mal in der Dortmunder City um die Wette gegrillt. Inzwischen hat das Kronen Wintergrillen eine treue Fangemeinde. So standen an diesem Samstag nicht nur rund 250 „winterfeste Grilljünger“ wieder am Rost, um eine Fachjury von ihren Brutzellkünsten zu überzeugen. An ihren Feuerstellen wurden die Teams auch von zahlreichen Schaulustigen angeheizt. Dazu brannte Radio 91.2 ein fast siebenstündiges Stimmungsfeuerwerk ab.



Sonderpreis für Team „Grilletou‎ und die Apachen“



„Bei frostigen Temperaturen war das die heißeste Performance des Jahres“, freut sich Sarah Schwefer aus dem Marketing von Dortmunder Kronen. „Neben Geschick im Umgang mit Glut und Grill haben wir auch das beste Outfit und die überzeugendste Performance bewertet. Der Sonderpreis hierfür hat sich das Team ‚Grilletou‎ und die Apachen‘ verdient.“



Kronen Wintergrillen feiert Zehnjähriges



Und weil die Dortmunder offensichtlich richtig Geschmack am Kronen Wintergrillen gefunden haben, gibt es noch eine gute Nachricht von Sarah Schwefer: „Unser Dauerbrenner feiert Jubiläum: Im nächsten Jahr feuern wir zum zehnte Kronen Wintergrillen an!“



