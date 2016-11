50 Jahre "Haus Wulle" - Tradition seit 1 drei Generationen

Seit nunmehr 50 Jahren fließt Dortmunder Bier durch den Zapfhahn im „Haus Wulle“. Das Gastronomie-Jubiläum feiert Wirtin Kerstin Imlintz nun gemeinsam mit ihrem Partner Michael Stehle und ihren Gästen am 18. November ab 11 Uhr.



Auch nach 32 Berufsjahren liebt die Lanstroper Gastronomin ihren Job. „Ich bin hier schon seit Kindesbeinen reingewachsen und genieße die angenehme Atmosphäre mit unseren Gästen täglich aufs Neue“, schwärmt Imlintz. So erinnert sie sich auch gerne an eine Überraschung im Mai 1997: „Der damalige Dortmunder Coach Ottmar Hitzfeld war gemeinsam mit Fußballlegende Aki Schmidt auf dem Weg zu einem schwarzgelben Fan-Club, als die beiden plötzlich mit dem Champions League Pokal in unser Gasthaus einliefen. Die Fans waren begeistert und die Stimmung einfach toll.“



Nun soll wieder gefeiert werden, denn das „Haus Wulle“ hat in Lanstrop eine lange Tradition. Im November 1966 eröffnete Namensgeber Heinrich Wulle das „Haus Wulle“ in der Färberstraße 19, acht Jahre später übernahm Tochter Monika Weichert, geb. Wulle, mit ihrem Ehemann Hans-Joachim die Gastronomie. Heute führt Kerstin Imlintz die Traditionsgaststätte ihres Großvaters bereits in der dritten Generation. Zum Jubiläum lädt die gelernte Köchin, die gerne auch „ihre Frau“ am Tresen steht, ihre Gäste zu einem leckeren Dortmunder Kronen ein, wobei es das Bier zum selben Preis wie vor 50 Jahren geben wird. Die in der Speisenkarte aufgeführten, gut bürgerlichen Leckereien werden allesamt frisch zubereitet und können auch an diesem Festtag bestellt werden. Neben dem Schankraum mit seinem einladenden 10-Meter-Tresen können es sich die Gäste im großen Saal, im gemütlichen Clubraum oder draußen am Bierwagen schmecken lassen. Kerstin Imlintz freut sich auf das Jubiläumsfest mit Freunden und Gästen und blickt positiv in die Zukunft: „Kein Zweifel, die Familientradition geht weiter!“



Anschrift: Haus Wulle, Färberstraße 19, 44329 Dortmund



Öffnungszeiten: Dienstag Ruhetag, Mittwoch bis Montag ab 17 Uhr

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren