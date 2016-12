Neuer Verkaufsrekord bei leistungssteigernden Zusatzsteuergeräten

Mit vergrößerter Standfläche, zwei Showcar-Premieren und neuem Rekord an verkauften Chiptuning und Gaspedaltuning Modulen geht für RaceChip eine sehr erfolgreiche Essen Motor Show 2016 zu Ende. Neben der Präsentation und dem Verkauf der Produkte sieht RaceChip die Essen Motor Show als ideale Möglichkeit sich mit seinen Kunden auszutauschen und von diesen inspirieren zu lassen.



Erfolgreicher Messeauftritt

Die diesjährige Essen Motor Show war nicht nur dank des neuen Verkaufsrekords von rund 200 verkauften Chiptuning und Gaspedaltuning Modulen und viel positivem Feedback zu den neuen Showcars ein voller Erfolg. „Wir sehen die Messe als eine ideale Möglichkeit unsere Produkte zu präsentieren und einen direkten Draht zu den Besuchern herzustellen“, so Dominic Ruopp, CEO von RaceChip. „Wir legen Wert darauf diese persönlich anzusprechen, um ihnen das Chiptuning mit unseren Produkten zu erklären, mögliche Vorurteile zu beseitigen, aber auch um zu erfahren, was unsere Kunden bewegt“, so Ruopp weiter. Das nagelneue Showcar, der Porsche Panamera 4S Diesel war auf dem gesamten Messegelände der einzige seiner Art und ein echter Publikumsmagnet. Ebenso der McLaren 570S, der als besonderes Highlight während des Preview Days am RaceChip Stand zu finden war. Während der regulären Publikums-Messetage wurde der RaceChip Audi RS3 präsentiert, bei dem die Besucher den Einbau des Chips direkt im Motorraum besonders einfach nachvollziehen konnten.



Präsentation der Showcars

Das Showcar-Highlight am Messestand, der McLaren 570S, ist serienmäßig mit ohnehin enorm starken 570 PS und 600 Nm ausgestattet und bringt es mit dem RaceChip Ultimate auf phänomenale 650 PS und 666 Nm. Um die Folierung mit dem Design der hauseigenen Designabteilung kümmerte sich SchwabenFolia. In den kommenden Wochen wird das Projektfahrzeug mit superleichten R101 Felgen von HRE und Michelin Pilot Sport Cup 2 Reifen ausgestattet. Fahrwerk und Abgasanlage werden als Entwicklungsprojekte mit KW und Akrapovic exklusiv für den McLaren 570S umgesetzt, um das Gesamtpaket mit Leistungssteigerung perfekt auf Performance zu trimmen.

Der Porsche Panamera steht dem McLaren jedoch in nichts nach und stellt wahrscheinlich die aktuell beste Kombination aus Sportlichkeit und Komfort dar. Dank des RaceChip Ultimate Connect schafft es das neue Flaggschiff aus Zuffenhausen von 422 PS und 850 Nm auf starke 505 PS und 1037 Nm. Integriert ist außerdem das Gaspedal Tuning Response Control. Der Panamera wird zusätzlich mit maßgenschneiderte Felgen (Superturismo Dakar HLT) von OZ und nagelneue Pilot Sport 4S Reifen von Michelin ausgestattet. Als Gesamtpaket wird er den Fahrer dann komplett vergessen lassen, dass dieser gerade nicht in einem Sportwagen sitzt. Gleichzeitig bleiben die Vorzüge einer Limousine wie Komfort, Eleganz und Zurückhaltung erhalten. Nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten stehen die Showcars Medienvertretern für Testfahrten zur redaktionellen Berichterstattung zur Verfügung.



RaceChip überzeugt Messebesucher

Mit dem Messeauftritt und den neuen Showcars möchte RaceChip verdeutlichen, wie sie Chipuning verstehen. Beim Marktführer beschränkt sich die Leistungssteigerung nicht auf wenige Fahrzeuge, sondern ist für unzählige Marken und Modelle verfügbar und somit wird jedem Fahrzeughalter ein individuelles Fahrvergnügen ermöglicht. „Auch bei leistungsstarken Fahrzeugen ist genug nie genug und wenn die Leistungssteigerung, wie bei uns, gut und harmonisch funktioniert, dann sind sehr viele offen dafür. Die diesjährige Essen Motor Show zeigt uns, dass Chiptuning in der breiten Masse der Autofahrer angekommen ist. Unsere Kunden reichen vom Langstreckenfahrer über den PS-Fan bis hin zum klassischen Autointeressierten. Insgesamt handelt es sich um Leute die Spaß am Fahren haben“ sagt Dirk Bongardt, Managing Director bei RaceChip.



Schon jetzt freut sich RaceChip auf das 50-jährige Messejubiläum im kommenden Jahr um den Autobegeisterten Chiptuning mit RaceChip präsentieren zu können.

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG

RaceChip Chiptuning ist das führende Unternehmen für elektronische Leistungssteigerungen per Zusatzsteuergerät. Bis zu 30% Mehrleistung und eine Extraportion Fahrspaß sind mit den Chiptuning-Modulen des Marktführers für mehr als 3.000 Fahrzeuge von über 60 Herstellern erhältlich. Das 2008 gegründete Unternehmen hat sich vom Start-up hin zum Global Player mit rund 100 Mitarbeitern an den Standorten Göppingen und München entwickelt. Die Produkte von RaceChip sind über ein Netzwerk an Online Shops direkt bei RaceChip sowie bei über 2.000 Handelspartnern in mehr als 135 Ländern weltweit erhältlich. Die Produktpalette umfasst das Einsteiger-Modell RaceChip One, den Bestseller RaceChip Pro 2 sowie das Premium-Modell RaceChip Ultimate, das optional auch mit Smartphone Connect Feature zur Steuerung des Chiptuning-Moduls per RaceChip App verfügbar ist. Das Gaspedal Tuning Response Control rundet das Angebot an Leistungssteigerungen ab. Mehr als 100.000 neue RaceChip-Fahrer kommen Jahr für Jahr hinzu, und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Mit der Produkt- und Motorgarantie unterstreicht RaceChip seine Ansprüche an Technik, Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen unter: www.racechip.de





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren