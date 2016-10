Zusammen die Energiewende voran bringen

Gestern waren rund 30 Mitglieder des Thüringer erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. zu Gast bei der QUNDIS GmbH in Erfurt. Bei dem 4. ThEEN Treffen ging es vor allem um die Umsetzung der Energiewende im Wärmebereich.



Ziel des Landes Thüringens ist es, den Anteil erneuerbarer Energien am Wärmeverbrauch von Gebäuden von aktuell 20 auf 35 Prozent zu steigern. So verfolgt das Ministerium eine Doppelstrategie aus Effizienzsanierung und der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energien, mit dem Fernziel – einen klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 zu realisieren. Neben den politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen, um Einspar- und Umweltziele zu erreichen, waren auch die technischen Möglichkeiten ein zentrales Thema. „Mit unseren digitalen Messsystemen für die Erfassung von Wasser und Wärme unterstützen wir die Ziele des Thüringer erneuerbare Energien Netzwerks. Die QUNDIS-Messgeräte machen Verbräuche transparent, fördern Energiesparaktivitäten, steigern die Effizienz und tragen somit zum Schutz der Umwelt bei“, so Dieter Berndt, Vorsitzender Geschäftsführer der QUNDIS GmbH.



Im Anschluss an den Wissensaustausch zur Energiewende im Wärmebereich besichtigten die Mitglieder des ThEEN die Smart Factory von QUNDIS und konnten interessante Eindrücke in der digital vernetzten Produktionsstätte gewinnen.



Weitere Informationen zum ThEEN finden Sie unter: www.theen-ev.de



Über den ThEEN e.V.



Als Kompetenznetzwerk der Erneuerbaren Energien vertritt das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. über seine Mitgliedsverbände Arbeitsgemeinschaft Thüringer Wasserkraftwerke, Bundesverband WindEnergie-Landesgruppe Thüringen, Erdwärme Thüringen, Fachverband Biogas-Regionalbüro Ost, SolarInput sowie zahlreiche Einzelmitglieder, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Kommunen und Institutionen mehr als 300 Unternehmen und vereint die Thüringer Leistungsträger aller regenerativen Energieformen.

Über die QUNDIS GmbH

Die QUNDIS GmbH zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Anbietern von Messgeräten und -systemen für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme. Zu ihren Kunden gehören Messdienstunternehmen, OEM-Partner und die Wohnungswirtschaft. Innovation ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie, dafür wurde das Erfurter Unternehmen auf dem Deutschen Mittelstands-Summit 2016 mit dem TOP 100-Preis als "Innovator des Jahres" ausgezeichnet. Die Erfassungssysteme von QUNDIS kommen in mehr als 6 Millionen Wohnungen in über 30 Ländern zum Einsatz.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.QUNDIS.de



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren