"Ein Vorbild in Sachen Innovation und Digitalisierung"

Heute empfing der Messgerätehersteller QUNDIS den Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow am Firmenhauptsitz in Erfurt. Mit dabei war auch Christoph Eggers, Referatsleiter der Thüringer Staatskanzlei für Finanzen, Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft.



Zusammen mit Dieter Berndt, Vorsitzender Geschäftsführer der QUNDIS GmbH, haben sich die Regierungsvertreter zu den Themen Industrie 4.0 und Digitalisierung ausgetauscht. Bei einem Rundgang durch die Smart Factory des Messgeräteherstellers lernten Ramelow und Eggers einen Leuchtturm der digital vernetzten Produktion in Ostdeutschland kennen. „Was QUNDIS hier in Erfurt in den vergangenen drei Jahren seit Eröffnung des Firmensitzes geschaffen hat, ist beeindruckend. Das Unternehmen ist ein echtes Vorbild in Sachen Innovation und Digitalisierung. Ich bin zuversichtlich, dass viele Mittelständler in Thüringen die Chancen der vernetzten Produktion erkennen und den Schritt zur digitalen Transformation wagen.“, sagt Bodo Ramelow.



Im Anschluss an den Rundgang durch die Smart Factory und der Gesprächsrunde pflanzten Bodo Ramelow und Dieter Berndt zusammen mit einem Plant-for-the-Planet Klimabotschafter einen Baum auf dem Firmengelände. Dieser symbolisiert den Kampf gegen den Klimawandel. „Unsere Produktion und unsere Produkte sind gänzlich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Oberstes Ziel ist es dabei, CO2-Emissionen zu vermeiden und damit dem Klimawandel entgegen zu treten. Unsere Messgeräte machen den Wasser- und Wärmeverbrauch transparent und regen damit zum Energiesparen an, wodurch die Umweltbelastung in Form von CO2 sinkt“, so Dieter Berndt.



Seit 2016 unterstützt QUNDIS die Umwelt-Initiative Plant-for-the-Planet mit Informationsveranstaltungen sowie mit großen und kleinen Baumpflanzaktionen. Bis 2020 will die Initiative in etwa 20.000 Akademien weltweit eine Millionen „Botschafter für Klimagerechtigkeit“ ausbilden, 1.000 Milliarden Bäume pflanzen und somit dem Klimawandel entgegen wirken.



Weitere Informationen zur Digitalisierung, zu Nachhaltigkeit und zum Umweltschutz finden Sie unter: www.QUNDIS.de

Über die QUNDIS GmbH

Die QUNDIS GmbH zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Anbietern von Messgeräten und -systemen für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme. Zu ihren Kunden gehören Messdienstunternehmen, OEM-Partner und die Wohnungswirtschaft. Innovation ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie, dafür wurde das Erfurter Unternehmen auf dem Deutschen Mittelstands-Summit 2016 mit dem TOP 100-Preis als "Innovator des Jahres" ausgezeichnet. Die Erfassungssysteme von QUNDIS kommen in mehr als 6 Millionen Wohnungen in über 30 Ländern zum Einsatz.



Mehr Informationen finden Sie unter: www.QUNDIS.de









