Studie: Deutsche sind bei Geldanlage digitaler und internationaler als US-Amerikaner - aber viel misstrauischer und auf große Namen fixiert

Das Interesse am Thema Geldanlage ist in Deutschland und in den USA ähnlich hoch. Fast die Hälfte der Bevölkerung ab 18 Jahren zeigt sich daran sehr oder eher interessiert (43 % Deutschland / 46 % USA). Je höher das Einkommen, desto stärker wächst in beiden Ländern das Interesse. Aber auffallend mehr Deutsche als US-Amerikaner haben kein Problem damit, außerhalb des eigenen Landes bei einem Anbieter Geld anzulegen (Deutschland 23 %, USA 14 %). Fast dreimal so viele Deutsche (15 %) wie Amerikaner (6 %) haben das auch schon getan. Gleich viele, rund jeder vierte Befragte in beiden Ländern, hat über das Internet schon mindestens einmal eine Geldanlage abgeschlossen.



Überraschend ist ein weiterer Befund, so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirin bank AG: „Die Deutschen sind viel aufgeschlossener beim Einsatz von Computern.“ Fast doppelt so viele Deutsche wie Amerikaner (51 % zu 26 %) glauben, dass ohne Unterstützung durch Computer die Auswahl guter Geldanlagen nicht mehr gelingt. In den USA ist mit 30 % sogar eine große Anzahl von Menschen vom Gegenteil überzeugt. Das hat eine zeitgleiche repräsentative Analyse in beiden Ländern durch die quirin bank zusammen mit dem Institut YouGov Deutschland und YouGov USA ergeben.



Und ein weiterer Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern ist bemerkenswert: „Die Deutschen haben ein mehr als doppelt so großes Misstrauen gegenüber Beratern und Vermögensverwaltern wie die US-Amerikaner“, fasst Schmidt zusammen. Fast sechs von zehn Erwachsenen in Deutschland (57 %) hegen demnach „grundsätzliches Misstrauen gegenüber Beratern, die Geldanlagen empfehlen“. Das sieht in den USA ganz anders aus: Nur 23 % haben dort Misstrauen, die deutlich größere Zahl hat es nicht (31 %). Karl Matthäus Schmidt: „Der starke Unterschied zeigt sich in allen Altersgruppen, auch bei jungen Befragten unter 30 Jahren und sowohl unter Frauen wie unter Männern.“



Deutsche sind viel kritischer gegenüber Experten-Rat als Amerikaner



„Kein Geldanlage-Berater kann auf Dauer schlauer als derMarkt sein und bessereErgebnisse erzielen.“ Dieser Aussage stimmt jeder zweite Deutsche zu, in den USA ist es nur einer von drei Befragten. Ebenso unterschiedlich ist die Zustimmung zur Aussage: „Weil die Finanzmärkte immer komplizierter werden, durchschauen auch Experten immer weniger die Zusammenhänge.“ 58 % der Deutschen gegenüber 41 % der Amerikaner pflichten dem bei.



Entsprechend kritischer sind die Deutschen gegenüber Anlageberatern und Vermögensverwaltern: Doppelt so viele wie in den USA (42 % zu 21%) glauben, „dass man an gute Geldanlagen nur kommt, wenn man ein großes Vermögen verwalten lässt. Mit kleinen Beträgen ist das nicht möglich.“ Ebenfalls fast doppelt so viele Deutsche sind der Meinung, dass „gute Geldanlage-Ergebnisse nur die teuren Verwalter schaffen, die etwa einen großen Stab an Leuten hinter sich haben“(27 % D zu 15 % USA).



Anna Voronina, Leiterin der digitalen Vermögensverwaltung quirion bei der quirin bank: „In Deutschland ist ein Hang zu großen Adressen erkennbar. Laut Studie glauben etwa doppelt so viele Deutsche wie Amerikaner, dass nur bei hohen Anlagesummen und teuren Vermögensverwaltern ihre Geldanlage regelmäßig auf die persönlichen Anlageziele hin überprüft werden könnte. Bei unserem Online-Anlageberater quirion wird dieses Rebalancing aber für jedes noch so kleine Depot schon seit Jahren kostenfrei gemacht.“



Sehr unterschiedlich fallen laut der quirin-Studie auch die größten Bedenken bei der Geldanlageberatung aus. In Deutschland ist mit 58 % die klar häufigste Nennung, „dass Anlagen nur aus Provisionsinteresse empfohlen werden“. An zweiter Stelle folgt mit 46 % die Sorge, zu viel für die Anlageberatung zahlen zu müssen. In den USA werden diese Bedenken nur von jeweils etwa einem Drittel der Befragten genannt.



Deutsche sind digital, weniger gestresst – aber konservativer bei der Geldanlage



Ähnlich viele Deutsche wie Amerikaner halten das Internet für eine gute Hilfe bei der internationalen Geldanlage (43 % D und 42 % USA). Denn in beiden Ländern wünschen sich fast gleich viele, „bequem und von überall die Geldanlage disponieren zu können, etwa über das Internet“ (56 % D zu 55 % USA). Allerdings fühlen sich die Deutschen seltener gestresst, wenn sie ihre Geldanlage in Eigenregie betreiben (48 % D zu 36 % in USA). Doch sie gehen dabei auch geringere Risiken ein: Mehr als jeder dritte Deutsche (36 %) gibt an, grundsätzlich keine börsennotierten Wertpapiere zu kaufen. In den USA sagt das nur etwa jeder vierte Befragte (27 %).



Für die Studie der quirin bank wurden in bevölkerungsrepräsentativen Stichproben parallel 1.056 Personen ab 18 Jahren in Deutschland und 1.007 Personen in den USA im Juli und August 2016 befragt.

