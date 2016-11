Qualitypool: Baufinanzierungsvolumen setzt Wachstumstrend gegen den Markt fort

In den ersten neun Monaten des Jahres hat der Vertriebsunterstützer Qualitypool den kontinuierlichen Anstieg seines Finanzierungsvolumens fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahm das Immobilienfinanzierungsvolumen über die ersten drei Quartale 2016 um rund 20 Prozent zu.



„Während wir im zweiten Quartal infolge der Einführung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie (WIKR) ein verhaltenes Wachstum verzeichnet haben, konnten wir die Vermittlung von Baufinanzierungen im dritten Quartal wieder deutlich steigern“, berichtet Jörg Haffner, Geschäftsführer der Qualitypool GmbH. „So sind wir im Baufinanzierungsgeschäft erneut gegen den Markt gewachsen.“ In den ersten neun Monaten weisen die Bundesbankzahlen für Immobilienfinanzierungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang des Neugeschäftsvolumens von knapp sechs Prozent auf. Denn im bisherigen Jahresverlauf stagnierte der Markt, während die Zinserhöhung im Mai 2015 der Branche einen Sondereffekt bescherte. „Wir haben mit der neuen Finanzierungsplattform EUROPACE 2 die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt“, so Haffner. Die Plattform ermöglicht den Partnern von Qualitypool rechtskonforme Prozesse, indem sie die Anforderungen der WIKR in den Beratungsprozess integriert. Durch das neue Vorgangsmanagement profitieren Makler zudem von einer erheblichen Zeitersparnis. So können sie schneller die hohe Kundennachfrage bedienen.



Einen starken Zuwachs von 22 Prozent verzeichnet auch das Vermittlungsvolumen im Ratenkreditbereich. Allein im dritten Quartal beträgt hier das Wachstum fast 26 Prozent. Der Abwärtstrend im Bausparen setzt sich aufgrund des Niedrigzinsumfelds in den ersten neun Monaten 2016 mit einem Rückgang von 40 Prozent gleichbleibend fort.



Über alle drei Produktbereiche nimmt das Vermittlungsvolumen in den ersten drei Quartalen 2016 im Vergleich zum Vorjahr um circa 17 Prozent zu. Haffner erwartet einen weiteren Anstieg des Finanzierungsvolumens: „Die Zeichen im Immobilienfinanzierungsmarkt stehen auf Wachstum, da die Baufinanzierungszinsen zumindest kurzfristig weiterhin niedrig sein werden und in Deutschland nach wie vor ein hoher Neubaubedarf besteht.“



Versicherungsgeschäft: Verwalteter Bestand verdoppelt sich nahezu



Qualitypool verzeichnet in seiner Versicherungssparte in den ersten neun Geschäftsmonaten einen Zuwachs von rund 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach einem bereits starken Halbjahresergebnis von plus 42 Prozent ist dies eine weitere erhebliche Steigerung. „Wir wollen DAS Netzwerk für Makler sein und bauen unsere Leistungen nun entlang den Bedürfnissen unserer Vertriebspartner aus“, sagt Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei der Qualitypool GmbH. „Neben einer grundlegenden Modernisierung des IT-Systems sind die ersten Projekte bereits umgesetzt.“ Die Kooperation mit der Socialsolvent GmbH, die Qualitypool-Makler beim Thema Berufsunfähigkeit mit Experten aus dem Sozial- und Versicherungsrecht unterstützt, und die Anbindung neuer Produktpartner gehen beispielsweise initial auf den Wunsch der Vertriebspartner zurück. „Viele weitere Projekte sind nun in der Planung und Vorbereitung“, so Bühl.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Qualitypool GmbH

Die Qualitypool GmbH ist ein Maklerpool mit mehr als 800 aktiven Maklern. Als einer der führenden Maklerpools bietet die Qualitypool GmbH ihren Maklern ein breites Portfolio an Produkten zur Finanzierung, Versicherung und Vorsorge. Qualitypool ist eine 100%ige Tochter des an der Frankfurter Börse im SDAX gelisteten technologiebasierten Finanzdienstleisters Hypoport AG.