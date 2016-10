Wetter: Tief Yanina gegen Hoch Peter - bremst die Dame aus dem Osten den goldenen Oktober aus?!

Ganz so leicht wie es noch vor ein paar Tagen ausgesehen hat, hat es nun das Skandinavienhoch Peter doch nicht. Denn: aus Osteuropa hält ein recht ausdauerndes Tiefdruckgebiet mit dem Namen Yanina dagegen. Die Dame scheint von schönem Oktoberwetter nichts zu halten. In Polen sind heftige Niederschläge über 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Yaninas Regenwolken werden offenbar auch den Nordosten Deutschlands erreichen. Im Südwesten dagegen hält Hoch Peter oftmals die Vorherrschaft und sorgt für einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken.



„In Osteuropa kann Tief Yanina in den nächsten Tagen für teils unwetterartige Regenfälle sorgen. Wie weit das Tief allerdings nach Deutschland hineinreicht ist immer noch unsicher. Noch vor einigen Tagen sah es so aus, als würde es Deutschland erst gar nicht erreichen. Das hat sich nun geändert. Mitten über Deutschland bildet sich offenbar die Wettergrenze. Ost und Westen sind wettertechnisch geteilt. Daher kann es besonders im Osten und Nordosten in den nächsten Tagen immer wieder trüb und nass werden. Auf den Gipfeln der ostdeutschen Mittelgebirgen kann sich sogar Schnee unter die Regentropfen mischen. Damit ist dort der erste Schneefall der Saison möglich“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net (wwww.wetter.net).



Einen Vorteil hat Tief Yanina allerdings. Dort wo die dichten Wolken des Tiefs hängen, wird es nachts nicht so kalt. An den Orten an denen es dagegen dank Hoch Peter aufklart, kann es empfindlich kalt werden. Besonders im Süden droht dann sogar Frost. Das zeigt die nachfolgende Karte mit den Frühwerten vom kommenden Donnerstag.



So geht es in den kommenden Tagen im Detail weiter:



Dienstag: 12 bis 18 Grad, im Südosten Wolken und etwas Regen, sonst ein Mix aus Sonne und Wolken



Mittwoch: 9 bis 17 Grad, im Südwesten freundlich, sonst mehr Wolken, im Osten auch etwas Regen



Donnerstag: 8 bis 16 Grad, im Nordosten Wolken mit Regen, nach Südwesten mehr Sonne und weitgehend trocken



Freitag: 10 bis 17 Grad, im Süden freundlich, nach Norden und Osten mehr Wolken und immer wieder Regen oder Schauer



Samstag: 9 bis 16 Grad, im Norden und Osten weiterhin Wolken und feucht, nach Süden und Westen dagegen ruhiges Oktoberwetter



Sonntag: 8 bis 15 Grad, im Südwesten freundlich und trocken, im Nordosten weiterhin Wolken, stellenwese noch Regen



Montag: 8 bis 15 Grad, die Wolken ziehen sich weiter in den Nordosten zurück, sonst oftmals freundlich und trocken, morgens stellenweise Nebel



Dienstag:8 bis 15 Grad, im Norden Wolken mit Schauern, sonst ruhiges Oktoberwetter



Mittwoch: 7 bis 16 Grad, mal Sonne, mal Wolken, weitgehend trocken



„Dieser Trend ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, da das Tief Yanina über Osteuropa etwas unberechenbar ist. Rutscht es weiter nach Westen, dann bekommen wir mehr mieses Wetter ab, rutscht es dagegen mehr nach Osten, dann wird es bei uns wieder schöner“ erklärt Wetterexperte Jung.

