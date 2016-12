Wetter: Statt weißer Weihnacht nur Schmuddelwetter - es besteht sogar Sturmgefahr!

Das hätten sich viele Menschen sicherlich anders gewünscht, doch das Wetter ist nun mal kein Wunschkonzert: weiße Weihnachten fällt auch 2016 für die Menschen in den Niederungen aus. Stattdessen ist es am Heiligabend recht mild und von West nach Ost zieht zu allem Überfluss auch noch leichter Regen oder Nieselregen durch.



„Kurzum: Zur Bescherung erwarten wir echtes Schmuddelwetter, dass mit Winter Wonderland nun so gar nichts zu tun hat. Die Höchstwerte erreichen bis zu 8 Grad. Immerhin wird Weihnachten nicht so warm wie im vergangenen Jahr. Damals wurden im Südwesten frühlingshafte 17 Grad erreicht“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung (http://wetterexperte.blogspot.de)







Auch am 1. und 2. Weihnachtstag bleibt s ähnlich mild. Da tut sich beim Wetter einfach nicht viel. Dafür besteht aber Sturmgefahr! Aus Westen nähert sich ein kräftiges Tief.







Am Heiligabend überqueren uns von West nach Ost Wolken und die bringen keinen Schnee, sonders Regen. Ggf. sind in den Gipfellagen der Mittelgebirge ein paar Schneeflocken mit dabei. Fest steht aber: in den Niederungen wird es in diesem Jahr keine weiße Weihnachten geben. Unter: http://wetterexperte.blogspot.de/2016/12/wetter-schmuddelwetter-statt-weier.html finden Sie eine ausführliche Beschreibung vom Feiertagswetter und dabei auch noch weitere Wetterkarten und wir gehen genauer auf den möglichen Sturm ein! http://wetterexperte.blogspot.de/2016/12/wetter-orkantief-konnte-europa-genau.html







AUCH ZWISCHEN DEN JAHREN KEIN WINTER IN SICHT!







Der Winter will sich bei uns einfach nicht etablieren. Ganz im Gegenteil: das große Kaltluftreservoir über Osteuropa entfernt sich dann sogar noch ein ganzes Stück von uns, die milde Luft vom Atlantik macht Boden gut. So kann es zwischen den Jahren zeitweise auch mal zweistellige Höchstwerte um 10 oder 11 Grad geben.







Auch an Silvester ist es eher nass-kalt…







So werden die kommenden Tage:







Dienstag: 2 bis 6 Grad, kaum Sonne, oft trüb und grau

Mittwoch: 2 bis 7 Grad, bewölkt, stellenweise Hochnebel, örtlich etwas Sprühregen



Donnerstag: 2 bis 8 Grad, aus Westen mehr Wolken, etwas Regen möglich, sonst oftmals weiterhin grau



Freitag: 2 bis 8 Grad, graues und tristes Wetter, stellenweise leichter Regen



Heiligabend: 4 bis 9 Grad, bedeckt, später am Nachmittag aus Westen Regen, der nach Osten weiterzieht, im Norden frischer bis stürmischer Wind



Erster Weihnachtstag: 5 bis 9 Grad, im Norden und teils auch im Westen stürmisch, viele Wolken und immer wieder Regen, auch sonst eher Schmuddelwetter



Zweiter Weihnachtstag: 3 bis 7 Grad, unbeständig, etwas Regen, in höheren Lagen auch mal Schneeflocken

