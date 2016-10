Wetter: Schmuddelwetter vom Feinsten - Donnerstagfrüh in den Mittelgebirgen Schneeflocken möglich!

Der Herbst dümpelt weiter so vor sich hin. Nach einem bis zu 23 Grad warmen Sonntag wird es nun wieder kühler. Die Höchstwerte sinken ab Wochenmitte stellenweise auf unter 10 Grad. In der Nacht zum Donnerstag kann es in den höheren Lagen der Mittelgebirge sogar Schneeflocken geben. Weiter unten herrscht graues Schmuddelwetter mit Regen oder Nieselregen.



„Die aktuelle Wetterlage ist zumindest für eine Sache gut: für Erkältungen. Das war es dann aber auch schon. Fast jeden Morgen gibt es Nebel, am Tag selbst machen dann Hochnebel und Wolken zu schaffen. Die Sonne zeigt sich nur selten. Mitten im Oktober scheinen wir uns irgendwie bereits im November zu befinden. Während die Temperaturen zunächst nach unten gehen, steigen sie im Südwesten am Sonntag und Montag vorübergehend wieder an“ erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net (www.wetter.net).



Es kommt allerdings noch „besser“. In den kommenden Tagen liegt zeitweise das Tief Christa genau über unseren Köpfen. In der Nacht zum Donnerstag kann Christa sogar für Schneeflocken in den Mittelgebirgen sorgen. Die Schneefallgrenze wird bis auf 650 bis 700 m absinken. Die Hochlagen im Land können dann stellenweise ein weißes Mützchen bekommen. Vielleicht schneit es kurzzeitig sogar noch weiter runter. Betroffen sind besonders die Mittelgebirge Harz, Thüringer Wald und Erzgebirge. Aber auch auf den Gipfeln der Eifel und des Hunsrücks sowie Taunus sind Flocken möglich.



Schnee Mitte bis Ende Oktober ist allerdings nichts ungewöhnliches. Das gab es auch schon im vergangenen Oktober und auch in den Jahren davor. Unten bekommen wir davon meist nur Schmuddelwetter pur ab. Es ist nass-kalt, es gibt Regen oder Sprühregen.



So laufen die kommenden Tage im Detail ab:



Dienstag: 12 bis 19 Grad, im Süden viele Wolken und Regen, sonst auch mal etwas Sonnenschein und nur einzelne Schauer



Mittwoch: 8 bis 14 Grad, viele Wolken, ab und zu Regen, windig, in der Nacht sinkende Schneefallgrenze auf 650 bis 700 m



Donnerstag: 7 bis 14 Grad, viele Wolken, Schmuddelwetter, immer wieder Regen



Freitag: 7 bis 14 Grad, Schmuddelwetter dauert an, kaum Sonne, immer wieder Regen oder Sprühregen



Samstag: 7 bis 13 Grad, im Südwesten recht freundlich, sonst weiter Dauergrau



Sonntag: 9 bis 16 Grad, mal Sonne, mal Wolken und recht freundlich, im Südwesten am wärmsten



Montag: 10 bis 20 Grad, am wärmsten am Oberrhein, erst freundlich, dann aus Westen neue Regenwolken



Dienstag: 12 bis 18 Grad, Sonne, Wolken und Schauer



Stabiles schönes bzw. sonniges Oktoberwetter ist bis Monatsende nur selten in Sicht. Es bleibt meist wechselhaft. Mal ist es etwas wärmer, mal etwas kälter. Das Schmuddelwetter überwiegt. Das könnte bereits ein erster Vorgeschmack auf den kommenden Winter sein.



Laut Klimatrend des Deutschen Wetterdienstes und des US-Wetterdienstes NOAA soll der kommende Winter wärmer als im langjährigen Durchschnitt ausfallen.

