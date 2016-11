Qatar Airways stellt neues Giorgio Armani Duft und Beauty Amenity Kit für Business Class-Passagiere vor

In Zusammenarbeit mit Giorgio Armani hat Qatar Airways diese Woche ihre neu gestaltete Palette an luxuriösen Giorgio Armani Duft und Beauty Kits für die Business Class auf den Markt gebracht. Die Business Class Kits komplettieren die stilvolle neue Auswahl an Amenity Kits für die Premium-Passagiere der Airline.



Als Ergänzung zu den kürzlich vorgestellten Giorgio Armani Duft und Beauty Kits für die First Class orientieren sich die Business Class Kits an ähnlichen Stilinspirationen und sind, angelehnt an die aktuelle Kollektion, in Armanis zeitlosem Schwarz mit goldenen Applikationen gestaltet. Damen erhalten ein stylisches Giorgio Armani Duft und Beauty Kit, welches sich nach dem Flug als praktisches Makeup- oder Schmucktäschchen umfunktionieren lässt. Herren bekommen eine elegante Reisetasche aus geripptem Stoff, welche die aktuellen Stil- und Luxustrends für Männer in sich vereint.



Als Teil der exklusiven Kollektion für Qatar Airways geben die Business Class Amenity Kits ihr Debut auf den preisgekrönten Langstrecken- und Ultra-Langstreckenflügen des Airbus A380. Die neuen Amenity Kits werden stufenweise in der gesamten Flotte der Airline auf allen Langstreckenflügen verfügbar sein.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker teilte mit: „Qatar Airways und Georgio Armani verbindet eine starke Partnerschaft, die unseren Reisenden ein unvergleichliches Maß an Stil, Komfort und Luxus bietet. Die neuen Giorgio Armani Duft und Beauty Kits versorgen unsere Passagiere nicht nur mit luxuriösen Essentials zur Nutzung während des Flugs, sondern fungieren auch als modisches Andenken an unsere gemeinsame Reise. Von einer der am meisten prämierten Business Class-Kabinen bis hin zu exklusiven Gerichten, zubereitet von renommierten Köchen, serviert von unserer preisgekrönten Kabinen-Besatzung, komplementieren die neuen Giorgio Armani Reisekits ein unvergleichliches Business Class-Erlebnis und eine Reise, an die unsere Passagiere immer zurückdenken werden.“



Die neu entwickelten Kits bieten weiterhin die Luxusprodukte, die von Qatar Airways Premium-Kunden gewünscht werden. Das Business Class Giorgio Armani Duft und Beauty Amenity Kit für Damen enthält eine SÍ Lotion (75ml) und SÍ EDT (7ml). Das Business Class Amenity Kit für Herren beinhaltet ein ACQUA DI GIO EDT (5ml) und einen ACQUA DI GIO EDT Aftershave Balsam (75ml). Zu beiden Amenity Kits gehört eine Komfort-Tasche mit Lippenbalsam von Rituals, Socken, Schlafmaske und Ohrstöpseln. Das Damen Kit enthält außerdem noch eine Haarbürste.



Die neuesten Amenity Kits von Giorgio Armani Duft und Beauty markieren den Start einer Reihe von Änderungen in der Premium-Produktreihe der Airline für Business Class-Passagiere. Die Airline macht sich für die Enthüllung des komplett neuen und revolutionären Business Class-Sitzes Anfang 2017 bereit.



Egal ob auf Privat- oder Geschäftsreisen, über das preisgekrönte interaktive Entertainmentsystem Oryx One an Bord haben Business Class-Passagiere Zugang zu bis zu 3.000 Unterhaltungsmöglichkeiten. Auf Reisen zu einer der 150 Destinationen der Airline erleben Fluggäste eine der jüngsten Flotten der Industrie sowie Á-la-carte-Menüs, zubereitet von führenden Qatar Airways-Köchen.



Qatar Airways entschied sich dazu die neuen Amenity Kits als erstes auf Langstrecken- und Ultra-Langstreckenflügen ihres Aushängeschilds, der Airbus A380-Flotte, einzuführen. Qatar Airways setzt ihren Airbus A380 auf der Verbindung zwischen Doha und Paris, London, Guangzhou in China und jetzt auch mit einem täglichen A380-Service nach Sydney in Australien ein. Die neuen Amenity Kits werden schrittweise auch für andere Flugzeugtypen und Destinationen auf Langstrecken- und Ultra-Langstecken ausgeweitet.

Qatar Airways

Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 19. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 191 Flugzeugen, die über 150 Urlaubs- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet.



Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1.000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14.250 An- und Abflügen täglich.



Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3.000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.



In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit 35 wöchentliche Verbindungen nach Doha ab Frankfurt, München und Berlin an. In Österreich fliegt die Airline täglich ab Wien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.qatarairways.de oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.





