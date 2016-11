Qatar Airways kündigt acht neue Destinationen für 2017/18 an

Qatar Airways, die mehrfach ausgezeichnete und schnell wachsende Airline, kündigte heute acht neue Reiseziele an. Zuvor wurden bereits sieben neue Städte bekannt gegeben, sodass Qatar Airways 2017/2018 insgesamt 15 neue Abflughäfen einführen wird. Folgende Städte werden zum Streckennetz von Qatar Airways, das mehr als 150 Destinationen auf sechs Kontinenten umfasst, hinzugefügt: Canberra, das fünfte Ziel der Airline in Australien; Dublin, Irland; Las Vegas, das elfte Ziel der Fluggesellschaft in den USA; Rio de Janeiro, Brasilien; Santiago, Chile; Medan, Kuala Namu International Airport, das dritte Ziel der Airline in Indonesien sowie Tabuk und Yanbu, das neunte und zehnte Ziel in Saudi-Arabien.



Diese angekündigten Reiseziele ergänzen die bereits bekanntgegebene Liste neuer Destinationen, die ab 2017 angeflogen werden: Auckland, Neuseeland startet am 5. Februar 2017 und wird der längste kommerzielle Flug der Welt sein; Sarajevo, Bosnien; Skopje, Mazedonien; Libreville, Gabun; Nizza, Frankreich; Chiang Mai, das vierte Ziel der Fluggesellschaft in Thailand und Douala in Kamerun.



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker teilte mit: „Qatar Airways bietet das weltweit beste Netzwerk, die besten Erfahrungen an Bord sowie die beste Stopover-Erfahrung am Hamad International Airport. Mit durchschnittlich nur fünf Jahren ist unsere Flotte eine der jüngsten der Welt. Wir fliegen die technologisch fortschrittlichsten Flugzeuge, die unseren Gästen ein preisgekröntes Erlebnis bieten und gleichzeitig den effizientesten und umweltfreundlichsten Ablauf gewährleisten. Wir möchten sicherzustellen, dass wir allen Anforderungen unserer Passagiere gerecht werden – ob auf Geschäftsreisen, auf einer privaten Flugreise oder auf einer Kombination aus beidem. Mit der heutigen Netzwerk-Ankündigung werden wir in der Lage sein, mehr Menschen den Aufenthalt an mehr Orten auf der Welt als jede andere Golf-Fluggesellschaft zu ermöglichen. Bei Qatar Airways gehen wir gemeinsam neue Wege mit unseren Passagieren und freuen uns darauf, diese neuen Ziele im Jahr 2017 willkommen zu heißen."



Die Airline hat seit Beginn des Jahres 2016 zwölf neue Destinationen ins Streckennetz aufgenommen. Zwei weitere Städte werden im Dezember dazukommen. Folgende Destinationen wurden 2016 hinzugefügt: Atlanta, Boston und Los Angeles in den Vereinigten Staaten; Birmingham, Großbritannien; Helsinki, Finnland; Pisa, die vierte Destination in Italien; Eriwan, Armenien; Marrakesch, das zweite Ziel in Marokko; Ras Al Khaimah, VAE; Windhoek, Namibia sowie Sydney und Adelaide in Australien. Am 6. Dezember beginnt Qatar Airways ihren Service nach Krabi, der dritten Destination in Thailand und am 12. Dezember werden die Seychellen wieder eingeführt.



Qatar Airways bedient mit einer der jüngsten und technologisch fortschrittlichsten Flotten mehr als 150 Destinationen weltweit. Diese setzt sich zusammen aus Boeing 777- und Dreamliner-Flugzeugen sowie allen Airbus-Flugzeugtypen, einschließlich des A350, den Qatar Airways als weltweiter Erstkunde einführte. Qatar Airways hat in diesem Jahr eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, darunter drei von Skytrax für den besten Service im Nahen Osten, die beste Business Class der Welt 2016 und die beste Business Class Airline Lounge.

Qatar Airways

Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 19. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 191 Flugzeugen, die über 150 Urlaubs- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet.



Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1.000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14.250 An- und Abflügen täglich.



Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3.000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.



In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit 35 wöchentliche Verbindungen nach Doha ab Frankfurt, München und Berlin an. In Österreich fliegt die Airline täglich ab Wien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.qatarairways.de oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.

