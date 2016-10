Qatar Airways bietet bis zu zehn Prozent Rabatt auf globale Buchungen von unterwegs

Für eine begrenzte Zeit können Reisende aus Deutschland, die mit Qatar Airways fliegen, bis zu zehn Prozent auf globale Flüge der Airline erhalten, wenn sie ihren Flug über ihr Smartphone oder Tablet buchen.



Fluggäste geben einfach qatarairways.com in den Browser ihres Tablets oder Smartphones ein und können dann automatisch den Gutschein-Code MOBILE nutzen, um einen Flug zu einer der über 150 Destinationen zu buchen. Noch bis zum 24. Oktober können Urlauber einen Flug im Zeitraum vom 20. Oktober 2016 bis zum 14. Juni 2017 buchen, um zum Beispiel Freunde oder Familie zu überraschen.



Die neue Webseite ermöglicht es, Geschäftsreisen oder Familienurlaube von unterwegs aus zu organisieren. Beliebte Reiseziele sind Bangkok (ab 419 Euro), Dubai (ab 359 Euro), Windhoek (ab 519 Euro) und Kuala Lumpur (ab 469 Euro).



Qatar Airways bietet diese exklusive Promotion im Rahmen einer Kampagne für die neu gestaltete Webseite, die jetzt in 12 Sprachen verfügbar ist. Für Qatar Airways-Passagiere wird es durch eine innovative Palette von mobilen Diensten noch einfacher werden, die Welt zu erkunden sowie große Pläne auf kleinen Bildschirmen zu machen. In ihrer neuen Form ermöglicht die mobile Webseite Reisenden auf der ganzen Welt, von unterwegs mehr Kontrolle über ihren Urlaub auszuüben.



Qatar Airways Senior Vice President Europe Jonathan Harding teilte mit: „Die meisten von uns erledigen ihre Arbeit von unterwegs – lesen die Zeitung auf dem Smartphone, bezahlen Rechnungen über Apps und erledigen persönliche Sachen dann, wenn es zeitlich passt. Unsere Kunden möchten von dem Privileg Gebrauch machen, ihre Flüge dann buchen zu können, wann sie wollen und in der Sprache, die sie bevorzugen. Da wir unser Netzwerk weltweit weiter ausbauen, sind wir stolz, unseren Passagieren mittels unserer mobilen Webseite Zugang zu unserem erstklassigen Service in den zwölf meist genutzten Sprachen der Länder, die wir anfliegen, zu geben. Dies steht in Einklang mit unserem Engagement, unseren Fluggästen von der Buchung bis zum Ende der Reise eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten. Um dies zu feiern, bieten wir unseren Gästen bis zu zehn Prozent Rabatt auf alle Tickets, die im Zeitraum vom 17. bis zum 24. Oktober über die mobile Seite in Deutschland gekauft werden.“



Die neue mobile Webseite, unter qatarairways.com für Apple- und Android-Geräte sowie für Smartphones und Tablets erreichbar, ist auf Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch, Portugiesisch, Spanisch, Russisch und Türkisch verfügbar. Über die mobile Webseite können Passagiere Flüge buchen, Termine und Ziele ihrer bestehenden Buchungen ändern, online einchecken, Übergepäck buchen, Sitz- und Essenswünsche auswählen, spezielle Service-Anfragen bestimmen, Qmiles einlösen, ihren Flugstatus überprüfen, ein Mitglied im Privilege Club von Qatar Airways werden und den Newsletter abonnieren.



Reisende können über das große Netzwerk von Qatar Airways von über 150 Destinationen neue Orte entdecken und fliegen dabei über einen der zehn besten Flughäfen der Welt, dem Hamad International Airport in Doha. Fluggäste können jetzt neue Destinationen, die kürzlich zum Netzwerk der Airline hinzugefügt wurden, bereisen. Dazu gehören: Adelaide (Australien), Ras Al Khaimah (VAE), Sydney (Australien) und Windhoek (Namibia). Krabi (Thailand) und die Seychellen werden im Dezember zum Streckennetz der Airline hinzugefügt.

Über Qatar Airways

Qatar Airways, die staatliche Fluggesellschaft des Landes Katar, ist eine der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften mit einer der jüngsten Flotten weltweit. Im aktuell 19. Betriebsjahr verfügt Qatar Airways über eine moderne Flotte von 190 Flugzeugen, die über 150 Urlaubs- und Geschäftsreiseziele auf sechs Kontinenten anfliegen. Qatar Airways wurde bereits dreimal vom Bewertungsportal Skytrax als Airline des Jahres ausgezeichnet. Im Jahr 2016 wurde die Airline mit den Preisen für die weltweit beste Business Class, die weltweit beste Business Class Airline Lounge und das beste Airline Service Personal im Nahen Osten ausgezeichnet.



Qatar Airways ist Mitglied in der Luftfahrtallianz oneworld. Die ausgezeichnete oneworld Allianz wurde bereits drei Mal von Skytrax zur besten Luftfahrtallianz der Welt gekürt. Qatar Airways ist die einzige Luftfahrtgesellschaft aus den Golf-Staaten, die der Luftfahrtallianz beitrat und ermöglicht damit ihren Kunden Vorteile auf über 1.000 Flughäfen in mehr als 150 Ländern mit 14.250 An- und Abflügen täglich.



Im Jahr 2015 hat Qatar Airways Oryx One, eine erweiterte Benutzeroberfläche ihres interaktiven Entertainment-Systems an Bord, veröffentlicht. Dadurch wird das Angebot an Filmen und TV-Shows auf bis zu 3.000 Optionen ausgeweitet. Passagiere auf Qatar Airways-Flügen mit dem B787 Dreamliner, A350, A380, A319 sowie ausgewählten A320- und A330-Flugzeugen können mittels des WLAN- und GSM-Angebots mit ihren Freunden und Familien weltweit in Kontakt bleiben.



In Deutschland bietet Qatar Airways zurzeit 35 wöchentliche Verbindungen nach Doha ab Frankfurt, München und Berlin an. In Österreich fliegt die Airline täglich ab Wien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.qatarairways.de oder unsere Sites auf Facebook, Twitter, Google+, Instagram und YouTube.





