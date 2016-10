SPLIT: Neuer deutscher Trailer online verfügbar

.



Besetzung: James McAvoy, Anja Taylor-Joy, Betty Buckley,

Jessica Sula, Haley Lu Richardson

Drehbuch & Regie: M. Night Shyamalan

Produktion: M. Night Shyamalan, Jason Blum, Mark Bienstock



Ab 26. Januar 2017 im Kino



Ein Körper, 23 Persönlichkeiten! In SPLIT, dem neuen Horror-Thriller von The Visit- und The Sixth Sense-Regisseur M. Night Shyamalan, erreicht Schauspieler James McAvoy mit seinem schauspielerischen Können bisher ungeahnte Höhen. Denn als Psychotiker Kevin springt er aufgrund einer multiplen Persönlichkeitsstörung ohne Vorwarnung zwischen den 23 in seinem Kopf lebenden Wesen hin und her – und garantiert damit ein Filmerlebnis der unvergesslichen Sorte!



Im neuen deutschen HD-Trailer zu SPLIT dürfen Sie heute einige dieser einzigartigen Persönlichkeiten näher kennenlernen! Den Trailer finden Sie zum Download und bei Youtube unter folgenden Links:



Das Leben von drei Mädchen wird zum grauenvollen Alptraum, als sie von einem unheimlichen Mann brutal gekidnappt und verschleppt werden. Der Entführer entpuppt sich als gefährlicher Psychotiker mit multipler Persönlichkeitsstörung. 23 verschiedene Wesen lauern im Innern des Wahnsinnigen, bestimmen wechselweise sein Verhalten und sorgen mit Psychoterror für blankes Entsetzen unter den geschockten Teenagern. Während die hilflosen Mädchen verzweifelt nach einer Möglichkeit zur Flucht aus ihrem düsteren Verlies suchen, ringt der schaurige Besessene mit seinen inneren Dämonen - bis eine Grauen erregende Inkarnation des Bösen vollständig Besitz von ihm ergreift, die sich "die Bestie" nennt…



Mit dem packenden Horror-Thriller Split knüpft der Autor, Regisseur und Produzent M. Night Shayamalan nahtlos an seine sensationellen Kino-Hits The Sixth Sense, Unbreakable, und The Visit an. Erneut schafft der Spezialist für unheimliche Phänomene eine verstörende Atmosphäre der Angst und kreiert eine neue Dimension des Schreckens. Er zeigt in Split einen teuflischen Geistesgestörten mit ungeheuerlichen Zwangsvorstellungen, dessen multiple Persönlichkeiten sich auch in seiner äußeren Erscheinung manifestieren – hinter der menschlichen Fassade verbirgt sich ein Ungeheuer.



Für die schwierige Aufgabe, die unterschiedlichen Charaktere des Psychotikers schauspielerisch überzeugend darzustellen, engagierte Shayamalan den Schotten James McAvoy, der als Titelheld in Victor Frankenstein: Genie und Wahnsinn schon einmal einen extrem obsessiven Charakter verkörpert hat. Eine dominierende Rolle im Trio der Mädchen spielt Anya Taylor-Joy, die im Schocker The Witch 2016 als Hauptdarstellerin brillierte. Die anderen beiden Teenager werden von Jessica Sula und Haley Lu Richardson gespielt, Betty Buckley analysiert als Psychiaterin die verschiedenen Identitäten des Monstrums.



Nach dem Kinoerfolg von The Visit arbeitete M. Night Shyamalan bei Split erneut mit Jason Blum zusammen, dem Gründer der Filmproduktionsfirma Blumhouse. Weitere Produzenten sind Marc Bienstock, Ashwin Rajan und Steven Schneider. Die Firma Blumhouse ist bekannt für Hits wie Insidious, Sinister und die Paranormal Activities-Serie, hat aber auch so ausgezeichnete Krimis wie Lawless oder das für den Oscar® als Bester Film nominierte Musikerdrama Whiplash produziert.



